Još čekam da se pojaviš, brate moj: Darko Lazić objavio snimak pokojnog brata Dragana, ne dolazi sebe posle gubitka

Folker Darko Lazić ne može da se pomiri sa smrću brata Dragana koji je poginuo 11. marta u teškoj saobraćajnoj nesreći. On se sada tim povodom oglasio na svom Instagramu gde je podelio nikada viđen Draganov snimak.

Darko je objavio crno-beli snimak na kojem je njegov brat nasmejan sedeo u jednom lokalu gde je bio sa prijateljima.

- Još čekam da se pojaviš brate moj... Ne mogu i nikada neću prihvatiti da te nema - napisao je u opisu folker dodajući dva emotikona slomljenog srca.

Podsetimo, nakon smrti brata, Darko je kroz suze rekao:

- Biću jako kratak, neću puno da pričam. Ne znam šta bih da vam kažem. Izgubio sam veliki deo sebe, sve mi je ovo teško palo. Izgubio sam pola sebe, pola svog života, pola svoga srca, svog najrođenijeg što ne bih nikome poželeo - rekao nam je on tada.

