Bruka je to: Komšije Hari Mata Harija o njegovom vanbračnom detetu i kući u Sarajevu u kojoj mu žive majka i sestra

Hajrudin Hari Varešanović, poznatiji kao Hari Mata Hari, godinama važi za jednog od najpopularnijih pevača u regionu, međutim komšije iz Sarajeva mu zameraju što nije renovirao rodnu kuću, a dotakle su se i njegove preljube.

Hari Mata Hari je rođen u naselju Vratnik u Sarajevu, a njegova rodna kuća je trošna sa oronulom fasadom u kojoj i danas žive pevačeva majka i rođena sestra.

Jedan od komšija istakao je da pevač tek povremeno obilazi porodicu i ne zadržava se dugo.

- Hari je najčešće u inostranstvu ili Hrvatskoj, njega ovde nećete naći. Tu mu žive majka i rođena sestra. U okviru kuće živi više porodica, a u jednom delu su i njegovi. Dolazi Hari povremeno da ih obiđe, ali se ne zadržava. Kad me pitate ovako sad šta mislim o njemu, ne znam šta bih vam rekao. Kao dečak je bio vrlo nestašan, a familija mu je oduvek bila muzikalna. Bolji je kao pevač nego kao čovek, to je sigurno. Ne sviđa mi se to što je ženskaroš, godinama je varao tu svoju prvu ženu. Mi smo svi to znali, bruka je to. Ona je, izgleda, poslednja sve saznala. Ima i vanbračno dete. Znam mu i tu njegovu drugu ženu, ona je vrlo fina. Nadam se samo da je promenio ponašanje, ali znate kako kažu, vuk dlaku menja, ali ćud nikada- ispričao je sused za domaće medije.

- Znam ga, kako da ga ne znam. Tu nam je u mahali odrastao. Stalno je pevao, imao je talenta. Roditelji su mu bili jako fini ljudi, nije se "uzvezdio" kao neki odavde. Viđam ga s vremena na vreme, uvek se lepo javi. Mogao bi malo tu kuću svojima srediti kad već ima toliko para. Ali dobro, njegova stvar, rekla je jedna komšinica.

Podsetimo, frontmen grupe "Hari Mata Hari", pevač Hajrudin Varešanović, iz braka sa suprugom Aidom ima dvoje dece - sina Damira i ćerku Nađu, a ceo region je svojevremeno pričao i pisao o njegovoj aferi sa izvesnom Majom, sa kojom je dobio vanbračnog sina Maka koji veoma liči na njega.

Pevač se, naime, oženio svojom izabranicom Aidom kada je imao 19 godina, a dve godine kasnije dobili su ćerku Nađu.

U jednom intervjuu on je priznao da je tada bio isuviše mlad i nespreman za ulogu oca, a skoro deceniju kasnije (1994. godine) je u braku sa Aidom dobio i sina Damira.

Međutim, tek kasnije je isplivalo na videlo da je pevač dve godine ranije (1992. godine) dobio i vanbračnog sina Maka, koji kako mnogi komentarišu veoma liči na njega.

Iako su mediji decenijama pisali da je poznati sarajevski pevač za sina čuo znatno kasnije, te da je o njegov naslednik bio jedan od razloga za raspad njegovog prvog braka, Maja, majka Maka Varešanovića koja je bila u emotivnoj vezi sa Harijem iz koje se izrodio sin, za “Blic“ je svojevremeno otkrila istinu njihovog odnosa, te istakla da je pevač od prvog dana znao za svog sina kojeg je i priznao i koji nosi njegovo prezime, te da ju je Hari posećivao i obilazio, kao i to da su zajedno učestvovali u Makovom vaspitanju.

Mak se oženio 2017. godine, a pevač je bio glavni organizator venčanja.



Autor: N.B.