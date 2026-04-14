Otišao je moj plavi anđeo, moja zaštitnica: Čeda Marković se potresnim rečima oprostio od supruge, evo gde i kada će Ljiljana biti sahranjena

U domu pevača Čede Markovića zavladala je tuga, jer je 11. aprila preminula njegova supruga Ljiljana Marković u 66. godini.

Par je decenijama bio u skladnom braku, a Ljiljana mu je tokom čitave karijere bila najveća podrška i oslonac. Zajedno su proveli više od 40 godina.

Pevač se sada ogalsio na svom Instagram profilu i obratio se preminuloj supruzi potresnim rečima te je otkrio kada će ona biti sahranjena:

- Otišao je moj plavi anđeo… Moja zaštitnica, zaštitnica porodice. Ugasila se zenica oka plavog… Oko koje je pazilo na sve nas celog života - da negde ne pogresimo… Smejala se i radovala svim našim uspesima. Bila je uvek pravedna i veliki borac za istinu. Uvek mi je govorila “Ako odem pre tebe, pevaj jer to je tvoj život.”Dok sam živ i dok se opet ne sretnemo, pevaću za tebe, ljubavi moja. - napisao je pevač i dodao:

- Ispraćaj naše drage Ljiljane održaće se u četvrtak 16.04.2026. na groblju Lešće. Početak opela je u kapeli groblja u 12:30.

