AKTUELNO

Domaći

Ubijen sin estradnog menadžera u Sarajevu: Pronađen mrtav ispred zgrade

Izvor: blic, Foto: Pixabay.com ||

U Sarajevu je juče ubijen Adnan, sin muzičkog menadžera i producenta Ruždije Metanovića. Sve se dogodilo u naselju Dobrinja.

Kako prenosi Avaz, a imaju saznanja iz MUP-a KS, građani su sumnjali da je reč o samoubistvu, s obzirom da je telo pronađeno ispred zgrade i da je delovalo kao da je skočio sa nje.

Ipak, kasnije su zbog ubistva uhapšene tri osobe i to N.P. (1999), A.Š. (2000) i D.Ć. (1993), sve tri iz Sarajeva.

Podsećamo, Ruždija Metanović je preminuo 2015. godine, a sarađivao je sa Tifom.

Autor: N.B.

#Smrt

#Tuga

#estradni menadžer

#sine

#ubijen

POVEZANE VESTI

Hronika

ŠOK OBRT! Muškarac koji je PRONAĐEN MRTAV U BEČMENU IPAK NIJE UBIJEN: Evo šta je uzrok smrti

Domaći

UPUCAN REPER SAJFER: Haos u Sarajevu, MUP dao zvanično saopštenje

Hronika

UBIJEN MUŠKARAC U NIŠU: Sumnja se da je upucan ispred zgrade

Region

OVO JE ANDRIJA (30) KOJI JE UBIJEN U BUDVI: Posle tuče preminuo u vozilu Hitne pomoći, sahrana sutra u Bijelom Polju (FOTO)

Domaći

OVO JE REPER SAJFER KOJI JE UPUCAN U SARAJEVU: Javno govorio o kriminalu, bio hapšen, otkriveni svi detalji o njegovom životu

Hronika

Detalji užasa kod Kragujevca: Otkriven identitet muškarca koji je brutalno ubijen pred ženom i decom