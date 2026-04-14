Ubijen sin estradnog menadžera u Sarajevu: Pronađen mrtav ispred zgrade

U Sarajevu je juče ubijen Adnan, sin muzičkog menadžera i producenta Ruždije Metanovića. Sve se dogodilo u naselju Dobrinja.

Kako prenosi Avaz, a imaju saznanja iz MUP-a KS, građani su sumnjali da je reč o samoubistvu, s obzirom da je telo pronađeno ispred zgrade i da je delovalo kao da je skočio sa nje.

Ipak, kasnije su zbog ubistva uhapšene tri osobe i to N.P. (1999), A.Š. (2000) i D.Ć. (1993), sve tri iz Sarajeva.

Podsećamo, Ruždija Metanović je preminuo 2015. godine, a sarađivao je sa Tifom.



Autor: N.B.