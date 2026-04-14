Na dan operacije mozga glumica saznala istinu o mužu: Dok joj je život visio o koncu, on je uživao s ljubavnicom

Glumica Šenon Doerti, koju publika širom sveta pamti kao Brendu iz serije Beverly Hills 90210, preminula je u julu pre dve godine nakon duge borbe sa rakom dojke. Iza nje nije ostala samo karijera koja je obeležila generacije, već i niz ličnih borbi koje su se, kako se ispostavilo, dešavale paralelno sa onim najtežim, borbom za život.

Dijagnozu raka dojke dobila je 2015. godine. Dve godine kasnije bolest se povukla, ali samo privremeno. Već 2020. saopštila je da se rak vratio, agresivniji nego ikad, proširio se na mozak i kosti.

U tom trenutku, već iscrpljena terapijama i neizvesnošću, Šenon je pokušavala da održi privid stabilnosti. U javnosti je delovala hrabro, govorila otvoreno o bolesti, ali privatno, stvari su se raspadale.

Sa fotografom Kurtom Išvarijenkom bila je u braku 11 godina. Kada je 2023. podnela zahtev za razvod, postalo je jasno da odnos više ne postoji, ali ono što je usledilo bilo je daleko od mirnog razlaza.

Tokom braka, posebno u poslednjim godinama, Kurt je zarađivao milione godišnje. Bio je veoma uspešan u svom poslu, govorila je Šenon u dokumentima koje je predala sudu.

Optužila ga je da odugovlači razvod kako bi izbegao finansijske obaveze, kao i da skriva ključne podatke o prihodima i imovini. U tom trenutku, ona je mesečno zarađivala oko 21.000 dolara, dok su joj troškovi prelazili 50.000.

Imala je nekretnine vredne milione, ali i dugove koji su pratili takav život. Paralelno sa borbom za zdravlje, vodila je i borbu za osnovnu sigurnost.

A onda je usledio trenutak koji je sve promenio.

- Na operaciju sam išla rano ujutru, odmah nakon što sam saznala da je moj brak zapravo gotov. Moj muž je imao aferu dve godine, rekla je Šenon.

Bio je to dan kada je trebalo da se fokusira samo na jedno, da preživi operaciju mozga. Umesto toga, ušla je u salu sa saznanjem koje ruši sve što je godinama gradila.

Papire za razvod potpisala je 12. jula. Kurt dan kasnije, 13. jula, istog dana kada je Šenon Doerti preminula.

Priča koja je počela kao holivudski uspeh završila se daleko od reflektora, u realnosti koja ne bira trenutak da pokaže svoje najgrublje lice.



Autor: N.B.