Drogirali ga satima, tukli i sve snimili: Sin estradnog menadžera umro u najgorim mukama, ubice ga dodatno ponizile ovim potezom

Jedan od osumnjičenih za ubistvo Adnana Metanovića rekao je policiji da su svemu prethodili neraščišćeni računi između drugog osumnjičenog N.P. i Metanovića.

Otkrio je da je N. P. nosio masku Betmena, imao rukavice za boks i da je maltretiranje trajalo satima. Kazao je policiji da je N. P. sve snimao telefonom i da postoji više snimaka, da su tu noć vukli spid i pušili travu.

Otkrio je i da je N., navodno, napuderisao Adnana Metanovića nekim puderom da bi ga na taj način dodatno ponižavao. Rekao je i da je N. P., Metanovića vukao iz sobe u sobu, bacao po stanu.

Podsećamo, osim N.P. za ubistvo su osumnjičeni A.Š i D.Ć. U prostorijama MUP-a KS ispitani su N.P. (1999), A.Š. (2000) i D.Ć. (1993) zbog ubistva Adnana Metanovića zvanog Švabo u sarajevskom naselju Dobrinja. Njegovo telo pronađeno je ispred zgrade, pa se sumnjalo da je reč o samoubistvu skokom sa zgrade, da bi na kraju pripadnici MUP-a KS utvrdili da je riječ o ubistvu.

Kako saznaje portal "Avaz", jedan od osumnjičenih za ubistvo otkrio je policiji kako je zajedno došao u stan Metanovića sa drugom osobom koja je osumnjičena. Rekao je da je druga osoba odmah ga počela udarati rukama i nogama, a da je koristio metalne šipke i kašiku za cipele. Pojasnio je da mu je nanio povrede po celom telu, a posebno ga je udarao po glavi.

Tada je u stan ušla i treća osumnjičena osoba, a na poziv osobe koja je udarala Metanovića, pa su ga onda njih dvojica udarali, a da je sve snimala osoba koja je ušla s njim u stan. Pojasnio je da je Adnan bio toliko pretučen da se jedva kretao i pričao. Dalje je kazao da je razlog premlaćivanja bilo to što mu je, navodno, ubijeni namestio kako bi ga prebili. Kaže da je druga osoba, koja je zajedno s njim ušla u stan i tukla Adnana, kasnije otišla kući da se presvuče, jer je bio sav krvav.

Autor: N.B.