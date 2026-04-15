Mirko Kodić ima nacionalnu penziju, otkrio koliko mu svakog meseca leže na račun: Nekima to BODE OČI

Poznati harmonikaš Mirko Kodić, koji je prošle godine zvanično ostvario pravo na nacionalnu penziju i time se našao među istaknutim umetnicima kojima se država odužila za višedecenijski doprinos, otvoreno je progovorio o svom novom statusu i primanjima.

Iako mu ovo priznanje donosi mirnu starost kojoj teži umesto nagomilavanju bogatstva, Kodić je istakao da mnogima smeta iznos koji redovno dobija od države.

- Toliko bode u oči nekim ljudima što sam ja dobio nacionalnu penziju... Pa valjda sam zaslužio sa ovom mojom harmonikom, 55 godina sam radio. To je penzija od 110.000 dinara.

Harmonikaš se posebno zahvalio na ovom priznanju, naglasivši da je počastvovan što se našao u društvu koleginice koja takođe uživa ista prava

- Zadovoljan sam, hvala mojoj državi što je prepoznala u meni da i ja treba da dobijem tu penziju koju je dobila Zorica Brunclik.

Kodić se osvrnuo i na činjenicu da ovakvu vrstu priznanja uživaju i oni za koje smatra da to nisu opravdali svojim radom.

- Ima ljudi koji nisu zaslužili, ali su dobili... - bio je iskren harmonikaš.

Decenije nošenja teškog instrumenta ostavile su ozbiljne posledice na zdravlje slavnog harmonikaša, ali on ističe da ne žali ni za čim.

- I danas imam žuljeve na rukama od vežbanja, a na leđima nosim posledice ovog posla. Težina harmonike učinila je svoje, kičma me boli i često ne mogu dugo da stojim, priznao je muzičar.



