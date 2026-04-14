AKTUELNO

Domaći

Pogledajte dramatični snimak sa Editinog nastupa: Stampedo zbog suzavca, trudna pevačica preživela pakao (VIDEO)

Izvor: pink.rs/kurir, Foto: instagram printscreen ||

Na društvenim mrežama pojavio se snimak sa nastupa trudne pevačice Edita Aradinović, na kojem je isprskan suzavac.

Ono što je trebalo da bude nezaboravna noć u Čačku, u nedelju, 12. aprila, pretvorilo se u pravi košmar nakon incidenta koji je prekinuo koncert i izazvao paniku među publikom.

Foto: Instagram.com

Tokom nastupa Edite Aradinović, koja je u blagoslovenom stanju, došlo je do dramatičnog prekida programa. U jeku dobre atmosfere, nepoznata osoba upotrebila je suzavac, što je momentalno izazvalo haos. Jak miris koji guši i peče oči naterao je prisutne da u panici krenu ka izlazima.

Nastao je pravi stampedo - ljudi su u strahu počeli da beže, gurajući se kako bi što pre izašli na svež vazduh. Prema svedočenjima i snimcima sa lica mesta, situacija je u jednom trenutku bila potpuno van kontrole.

 Na snimcima koji kruže društvenim mrežama vidi se jurnjava i obračun učesnika incidenta, koji su se preselili čak i na obližnju magistralu, dodatno ugrožavajući bezbednost svih učesnika u saobraćaju.

Autor: D. T.

#Edita Aradinović

#Suzavac

#Čačak

POVEZANE VESTI

Domaći

EDITA REŠILA DA UNIŠTI BIVŠEG DEČKA! Izvređala ga, bacila mu sveće, a sad zbog njega promenila i naziv svoje pesme!

Politika

Na hrvatskom primorju slave ubijanje Srba, dok lažna elita iz Beograda mrzi Vučića jer kaže da NEĆE na hrvatsko primorje (VIDEO)

Showbiz

PEVAČICA UMRLA NAKON NASTUPA: Doživela srčani udar, tužne vesti potvrdila njena porodica

Fudbal

NOVI SNIMAK ŽESTOKE TUČE TORCIDE I DELIJA U TUZLI: Sigurnosne kamere snimile trenutak kada su hrvatski huligani palicama krenuli na navijače Crvene zv

Košarka

ISPLIVAO ŠOK SNIMAK! Nikola Jokić pokazao dva srednja prsta - Srbin reagovao na poslednje događaje u timu (VIDEO)

Košarka

HIT! Isplivao zanimljiv snimak sa treninga Orlova: Selektor sa Jokićem smišlja taktiku za Portoriko! (VIDEO)