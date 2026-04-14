Pogledajte dramatični snimak sa Editinog nastupa: Stampedo zbog suzavca, trudna pevačica preživela pakao (VIDEO)

Na društvenim mrežama pojavio se snimak sa nastupa trudne pevačice Edita Aradinović, na kojem je isprskan suzavac.

Ono što je trebalo da bude nezaboravna noć u Čačku, u nedelju, 12. aprila, pretvorilo se u pravi košmar nakon incidenta koji je prekinuo koncert i izazvao paniku među publikom.

Tokom nastupa Edite Aradinović, koja je u blagoslovenom stanju, došlo je do dramatičnog prekida programa. U jeku dobre atmosfere, nepoznata osoba upotrebila je suzavac, što je momentalno izazvalo haos. Jak miris koji guši i peče oči naterao je prisutne da u panici krenu ka izlazima.

Nastao je pravi stampedo - ljudi su u strahu počeli da beže, gurajući se kako bi što pre izašli na svež vazduh. Prema svedočenjima i snimcima sa lica mesta, situacija je u jednom trenutku bila potpuno van kontrole.

Na snimcima koji kruže društvenim mrežama vidi se jurnjava i obračun učesnika incidenta, koji su se preselili čak i na obližnju magistralu, dodatno ugrožavajući bezbednost svih učesnika u saobraćaju.

