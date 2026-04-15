Kija Kocka na meti prevaranata: Zbog hakerskog napada umalo ostala bez velikog novca

Pobednica prve "Zadruge" Kristina Kija Kockar umalo je ostala bez 125.000 dinara kada se našla na meti sajber prevaranata.

Drama je počela kada je Kiji na telefon stigla poruka od njoj veoma bliske osobe, u kojoj je zatražena hitna pozajmica veće svote novca, uz obećanje da će dug biti izmiren već sutradan. S obzirom na to da je nedavno prolazila kroz stresan period zbog pretnji, Kija je bila na oprezu i ubrzo je shvatila da se iza poruke sa poznatog broja zapravo krije ozbiljna prevara.

Tim povodom se odmah oglasila na Instagramu.

- Meni je danas stigla poruka od jako dobre drugarice, ali se ispostavilo da je u pitanju prevara. Kliknula je na link za glasanje za neku devojčicu i nakon toga joj je hakovan telefon koji sada šalje poruke drugima - objasnila je Kija.

Ona se prisetila da je i sama ranije imala slično iskustvo sa sumnjivim linkovima, ali na svu sreću, tada nije bilo ozbiljnijih posledica.

- I meni se slično desilo pre nekog vremena, kada sam otvorila takav link, mislim da ima više od mesec dana, ali mi niko nije odgovorio da li ima ili nema 125.000 dinara. Sad da li su uspeli da me hakuju ili ne, ali svakako ako je iko dobio takvu poruku, to nisam ja, a i da jeste, zašto me nije pitao zbog čega mi treba - istakla je Kija.

Njen apel se neverovatnom brzinom proširio po društvenim mrežama, a mnogi pratioci su u komentarima priznali da su bili žrtve iste prevare. Na samom kraju, Kija je uputila važno upozorenje svima kako bi sprečila da neko zaista ostane bez novca.

- Uglavnom želim da vas upozorim da ne otvarate ovakve linkove za glasanje i ne odgovarajte na poruke za novac, već osobu uvek pozovite da proverite o čemu se radi. Jer meni je ovo bila jako bliska osoba pa sam se pitala da li se nešto desilo i zašto bi mi tražila toliko hitno, toliku svotu novca. Tako da, be safe - poručila je ona.

