Stjepan Hauser otkazao celu turneju za 2026. godinu: Ovo je bolno i razočaravajuće! (FOTO)

Hrvatski violončelista Stjepan Hauser rastužio je publiku kada se oglasio na društvenim mrežama i saopštio da otkazuje sve koncerte planirane za 2026. godinu.

Na ovo se odlučio iz zdravstvenih razloga, te istakao da mu je u narednom periodu potreban odmor.

Dragi moji fanovi, slama mi se srce što moram da podelim sa vama vest da otkazujem sve koncerte planirane za 2026. godinu zbog zdravstvenog problema koji zahteva hitnu pažnju i odmor. Molim vas, znajte da je ovo privremeno stanje i da sam potpuno posvećen oporavku - napisao je on i dodao:

- Ovo nije nešto što sam ikada želeo da napišem. Zaista sam se radovao povratku na scenu i tome da ponovo podelimo te trenutke. Toliko ljubavi, rada i priprema je već uloženo u ove nastupe, što ovu odluku čini još težom. Prateći savete lekara, sada moram da stavim zdravlje na prvo mesto kako bih se potpuno oporavio i vratio muzici i vama čim to bude moguće.

Duboko se izvinjavam svima koji su planirali da dođu i koji su iščekivali ove koncerte. Ovo je podjednako bolno i razočaravajuće za mene koliko i za vas. Hvala vam od srca na razumevanju, strpljenju i kontinuiranoj podršci. To mi znači više nego što mogu da iskažem. Radujem se našem ponovnom susretu veoma brzo - napisao je Stjepan Hauser na Instagramu.

