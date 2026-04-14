AKTUELNO

Domaći

Porodica Bekvalac bogatija za jednog člana! Nataša objavila divne vesti, svi joj čestitaju: Dobrodošla, gospođice! (FOTO)

Izvor: pink.rs

Nataša Bekvalac dokazani je ljubitelj životinja - u svom stanu na Dedinju živi sa nekoliko kućnih ljubimaca, a sada se u njen dom uselio još jedan.

Naime, pop zvezda pronašla je mače koje je bilo ostavljeno u plastičnoj kesi, pa je rešila da ga spasi i podari mu lep život. Novom ljubimcu dodelili su ime Suni.

Foto: Instagram.com

- Mirijevo... Bačena u plastičnoj kesi, tek progledala i pravo u kuću familije Bekvalac. E pa nije blago ni srebro ni zlato, već je blago što je srcu drago. Naše bogatstvo proširilo se. Dobrodošla gospođice Suni, nadam se da smo i mi spremni za Vaše Visočanstvo - napisala je Nataša Bekvalac.

Foto: Instagram.com

Inače, ovo nije prvi put da Bekvalčeva udomljava napuštene životinje sa ulice.

pročitajte još

ODREKLA BIH JE SE KAD BI SE PONOVO UDALA! Majka Nataše Bekvalac progovorila o propalim brakovima svoje ćerke, pa se osvrnula na jednog bivšeg zeta

Autor: D. T.

#Nataša Bekvalac

#udomljavanje životinja

POVEZANE VESTI

Domaći

