Sofronijević slavi rođenje ćerke Tare! Na slavlje mu stiže cela estrada, a evo ko su mu roditelji: Ponosni baka i deka ne skidaju osmeh s lica (VIDEO)

Istaknuti srpski muzičar Aleksandar Sofronijević i njegova supruga Kosana postali su 7. aprila roditelji devojčice kojoj su dali ime Tara, a tom prilikom je večeras upriličeno gala veselje za rodbinu, prijatelje i kolege u jednom poznatom prestoničkom restoranu.

Novopečeni tata je s osmehom na licu dočekivao zvanice, a među prvima su se na proslavi pojavili njegovi roditelji Milena i Radovan, ponosni baka i deka, sa kojima je pozirao okupljenim fotoreporterima.

Ubrzo je, prvi od poznatih, stigao i pevač narodne muzike Radiša Urošević, koji je na slavlje došao sa lepšom polovinom.

Podsetimo, Sofronijević je pre tri dana ženu i ćerku izveo iz porodilišta i okrio da je presrećan.

- Ja sam celi dan plakao kome god sam javio. Kad sam došao kući i kad sam gledao fotografije, ja bih ovakav osećaj poželeo svima. Neverovatno je, ja sam presrećan prelepa je, nisam hteo da je pustim iz ruku. Kao da je prepoznala moj glas, otvorila je oči. Ja sam se istopio. Hvala Bogu, hvala Kosani, hvala svim ljudima koju su tamo uradili sve kako treba, porođaj je prošao super, beba je prelepa. Neverovatan osećaj. Nisam prisustvovao porođaju, bio sam u blizini. Tako nešto lepo se desilo na Blagovestima, ja sam mogao da ne budem tu, da sviram - rekao je pevač.

Autor: D. T.