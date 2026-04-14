BRALE, POSTAO SAM ĆALE! Aleksandar Sofronijević pocepao majicu pred novinarima, a onda su ga spopali gosti: Počinje gala slavlje u Tarinu čast! (VIDEO)

Harmonikaš Aleksandar Sofronijević večeras će sa oko 200 zvaniva, koliko se očekuje, proslaviti rođenje ćerke Tare, koju mu je supruga Kosana podarila 7. aprila.

Suprugu i ćerkicu pre tri dana izveo je iz porodilišta, a sada je sve spremno da se opusti i proslavi sa familijom, prijateljima i kolegama, koje uveliko pristižu u poznati prestonički restoran.

Muzičaru su, kao što to običaji nalažu, gosti s vrata cepali majice, a potom je to učinio i on sam, pred okupljenim novinarima.

- Cepaj brale, postao sam ćale - pisalo je roze slovima na majicama kojih ima nekoliko desetina.

Inače, sve je božanstveno dekorisano - svuda su zlatni, roze i bež baloni sa Tarinim imenom, a nema sumnje da će veselje povodom Sofronijevićeve prinove potrajati do kasno u noć.

