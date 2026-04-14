Prijovićka mi večeras neće doći! Sofronijević priznao da li ćerki menja pelene, a tek da čujete kakvu je DRAGOCENOST posle porođaja poklonio ženi (VIDEO)

Harmonikaš Aleksandar Sofronijević ne krije sreću zbog rođenja ćerke Tare, koju mu je 7. aprila podarila supruga Kosana.

Večeras je tim povodom upriličio gala slavlje u poznatom prestoničkom restoranu, a okupljenim novinarima priznao je kako protiču prvi dani roditeljstva.

- Super je, navikavamo se! Tara ima sedam dana danas, ja sam oduševljen. Mama je super, gledam je, kao da se nije ni porodila! Skinuti su joj konci, sve je super, odlično je raspoložena. Spavamo na smenu, nezgodno je, ali ja mogu i da ne spavam. Navići ću se, šta da radim - rekao je Sofra, te priznao da sada posle svirki jedva čeka da stigne kući, kako bi što više vremena proveo sa naslednicom.

- Sinoć sam došao u tri kući, ona spava... Prišao sam joj, kao da je osetila da sam došao. Osećamo tu ljubav, mnogo sam joj pričao u stomaku, svirao sam joj. Mislim da smo se prepoznali kada se rodila, kada sam je uzeo, ona otvorila oči, a ja joj se obratio... Mislim da mi je izraslo još jedno srce kada sam ja nju uzeo, toliku ljubav imam da ne znam šta da radim sa njom - iskren je muzičar.

Večeras će ugostiti oko 200 ljudi, a mnogi su bili sprečeni da dođu jer nisu u zemlji.

- Ponosan sam, srećan sam. Ni za koga jednu reč nisam rekao, uvek sam se nalazio ljudima, sve se vraća u životu. Biće oko 200 ljudi, svi su srećni, pozdravili su mamu. Lepo je kada je čovek bogat prijateljima. Iz celog regiona stižu, ponosan sam - rekao je on, pa dodao:

- Prijovićka je na putu, Sale Matić je obećao da će pevati na nekom rođendanu u Valjevu, dosta je kolega na putovanju...

Priznao je da je savladao menjanje pelena.

- To sam danas prvi put radio sam, imao sam asistenciju. Mislim da sam bio odličan, ona je to posle proverila, sve sam dobro uradio, ništa ne štrči. Sve mi dobro ide. Otkako sam je uzeo imao sam sigurnost, spremio sam se. Kum sam, krstio sam dosta dece, držao sam ih na krštenjima... Radujem se što sam postao otac, to je nešto najlepše na svetu. Ništa ne može da se poredi s ovim osećajem. Svašta sam radio, putovao, išao, probao ovo, ono, ali ovaj osećaj bih poželeo svim ljudima na svetu.

Na pitanje šta je poklonio novopečenoj mami rekao je:

- Poklonio sam joj jedno jako lepu, zanimljivu narukvicu.

Autor: D. T.