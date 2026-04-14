Aco Pejović iscepao Sofronijevića, a pelcer ne uzima: To mi ne treba, s tim sam završio (VIDEO)

Popularni pevač Aco Pejović stigao je večeras na slavlje povodom rođenja ćerke harmonikaša Aleksandra Sofronijevića zajedno s estradnim menadžerom Banetom Obradovićem.

Pevač je srdačno čestitao prijatelju i kolegi rođenje ćerke Tare, te mu je, kako običaji nalažu, iscepao majicu, ali nije uzeo takozvani "pelcer", tj. deo majice koji bi mu, prema verovanju, pomogao da i on dobije prinovu.

- Meni pelcer ne treba, ja sam, bar se nadam, sa tim završđio (smeh). Želim mu svu sreću ovog sveta, njemu i njegovoj dragoj i ćerki, da im Bog da zdravlja i sreće. Nadam se da neće stati - rekao je Pejović, dok je Sofronijević istakao da priželjkuje dodatno proširenje porodice.

- Sad kad sam video da znam... (smeh). Srce mi je puno što je došao, mi smo toliko pevali i prošli... Neki nisu ni u rikverc, koliko smo mi unapred - priznao je Sofronijević pred kamerama.

Inače, na njegovo slavlje pristigli su brojni poznati, među kojima su Milan Dinčić Dinča sa suprugom, Savo Milošević sa partnerkom Natalijom, Aco Pejović, Bane Obradović, Radiša Urošević, Dragana Katić, Vanja Milošević...

