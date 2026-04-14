Bekuta uzela pelcer! Sofronijević iscepao majicu pred pevačicom, na slavlje stigao i Slavko Banjac (VIDEO)

Pola estrade okupilo se večeras na slavlju harmonikaša Aleksandra Sofronijevića, koji je 7. aprila postao otac devojčice Tare.

Među poslednjima stigla je i pevačica Ana Bekuta, koja je srdačno čestitala novopečenom tati. Sofronijević je pred Anom iscepao majicu, a ona je, kako običaji nalažu, uzela "pelcer", a zatim ušla u salu.

Na slavlje je stigao i Slavko Banjac, vidno raspoložen. Pozdravio je okupljene novinare, a zatim čestitao domaćinu slavlja.

Podsetimo, Aleksandar je pre tri dana suprugu Kosanu i ćerku Taru izveo iz porodilišta.

- Ja sam celi dan plakao kome god sam javio. Kad sam došao kući i kad sam gledao fotografije, ja bih ovakav osećaj poželeo svima. Neverovatno je, ja sam presrećan prelepa je, nisam hteo da je pustim iz ruku. Kao da je prepoznala moj glas, otvorila je oči. Ja sam se istopio. Hvala Bogu, hvala Kosani, hvala svim ljudima koju su tamo uradili sve kako treba, porođaj je prošao super, beba je prelepa. Neverovatan osećaj. Nisam prisustvovao porođaju, bio sam u blizini. Tako nešto lepo se desilo na Blagovestima, ja sam mogao da ne budem tu, da sviram - rekao je tada.

Autor: D. T.