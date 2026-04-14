Dubravka i Damir Handanović na proslavi kod Sofronijevića: Ministarka održala modnu lekciju (VIDEO)

Na proslavi povodom rođenja ćerke Tare, koju je organizovao Aca Sofronijević u jednom beogradskom restoranu, među zvanicama su se pojavili i ministarka rudarstva i energetike Dubravka i njen suprug kompozitor Damir Handanović.

U svečanoj atmosferi, okupljeni su zajedno sa domaćinom obeležili dolazak prinove, uz osmehe, čestitke i lepe želje za sreću i zdravlje male Tare i njene porodice.

Naime, Dubravka i Damir stigli su zajedno držeći se za ruke. Damir je bio u teget kombinaciji, dok je Dubravka na sebi imala crnu haljinu i beli sako.

Aca Sofronijević je povodom rođenja naslednice, suprugu obradovao i luksuznim poklonom – elegantnom narukvicom, kao simbolom ljubavi i zahvalnosti za najvažniji trenutak u njihovim životima.

- Navikavamo se, oduševljen sam, mama je super, kao da se nije porodila, raspoloženi smo, spavamo na smenu. Osećam tu ljubav, mnogo sam joj pričao i svirao dok je bila u stomaku. Odmah smo se prepoznali kad je ona otvorila oči, to je ljubav za ceo život, još jedno srce mi je izraslo, toliku ljubav imam da ne znam šta da radim. Svi kažu da liči na mene, videćemo.

Autor: D. T.