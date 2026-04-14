Pevač i njegova 41 godinu mlađa supruga prvi put javno kod Amidžića: 15 godina smo u braku, razlika u godinama nam nije prepreka ni u čemu!

Njemu je prva supruga preminula, ona je godinama bila sama, pa su jedno u drugom pronašli srodnu dušu.

Jedan od najkomentarisanijih ljubavnih parova na našoj estradi Andrija Bajić i Mala Cana gostovali su u emisiji "Amidži šou", pa su pričali o svojoj neobičnoj vezi. Razlika u godinama između njih je ogromna, Andrija je stariji od svoje supruge čak 41 godinu.

- Ja sam od malena bila Cana, otkako sam upoznala Andriju, on je rekao da ubacimo to mala, to je realno, ja jesam mala, niske građe - rekla je Cana.

Ona je potom pričala o njihovoj vezi, odnosno braku, te je istakla da im razlika u godinama ne predstavlja nikakav problem.

- Ne bih puno komentarisala, što se ljudi tiče, mene to uopšte ne zanima, ja znam da imam 46 godina, srećna sam prvi put u životu, poštovana, pažena, nemam nikakvo maltreitrianje. Ja sam dete razvedenih roditelja, život mi nije bio bajka, počinjem da pevam, niko se sa tim ne slaže, odlazim sama u stan, decenijama živim sama, samo sam molila Boga da imam nekog ko je kao što je Andrija - rekla je Cana.

Ognjen je upitao Andriju koliko on godina ima, a pevač je otkrio da uskoro puni 88 godina.

- Najvažnije je živeti normalno, ne piti alkohol, ne prejedavati se i treće da imaš nekog pored sebe koga voliš i ko te voli, da se lepo slažete, da imaš porodicu koja te poštuje. Ja sam to imao i u prvom braku, moja supruga je preminula, a onda je nas Bog spojio, eto tako. Danas smo u porodičnom ambijentu, mi smo 15 godina već u braku, nismo mi u vezi, nije to veza. Ona se nije udala za mene zbog bogatstva, zbog koristi. Ko ima pravo meni da kaže, čoveku od 88 godina kako ću ja da živim - rekao je Andrija.

- Ko sme nama da sudi, a da pritom u svom dvorištu i u svojoj poridici ne pogleda situaciju, a pritom mi smo srećni - navela je Cana.

- Da li je ta razlika od 41 godina prepreka kod vas u bilo čemu - pitao je Ognjen.

- Kod nas ne - rekao je Andrija.

Autor: R.L.