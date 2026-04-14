DOLAZE MI CRNE MISLI, PRIČAO SAM SA SVEŠTENIKOM Renato je spasio 35 ljudi iz Dunava: Dečku koji je pokušao da se ubije ponudio sam čaj, a tražio mi je rakiju!

Renato Grbić, poznati alas i ugostitelj sa Dunava, spasio je 35 osoba koje su pokušale samoubistvo skokom sa Pančevačkog mosta u Beogradu.

On je gostovao u emisiji Ognjena Amidžića na Pinku, gde se prisetio pojedinih situacija koje nikada neće zabroaviti.

- Čovek je bio u vodi, u mantilu, kaže:"Skloni se bre od mene" - prisetio se Renato, pa dodao:

- Imaš na društvenim mrežama, pišu:"Ljudi su to rešili, što im staješ na put". Gledaš čoveka, davi se, ne možeš... - objašnjava on.

Ne krije da su sve ove situacije ostavile određene posledice, zbog čega ima mračne snove.

- Takve mi misli dolaze u glavu, pričao sam sa sveštenicima... Kažu:"Uzimaš đavolima posao", normalno je da mi dolaze crne i mračne misli. Kažem, Bože pomozi - objašnjava on.

- Tu sam gde jesam, na pravom mestu u pravo vreme. Spasio sam dečka, imao 21 godinu, dečko se smrzao, zima je bila. Dovodim ga do konobe, dajem da se obučem, brišem noge, dajem čarape... Kažem mu:"Hoćeš čaj", on kaže:"Ne, daj mi rakiju"! Pitam ga kakav problem, kaže on:"Dugovi". Dugovi se vrate, život ne. Puno mi je srce kad nekome možeš da spasiš život, to je prelepo - rekao je on i dodao:

- Tri osobe mi dolaze, dve devojke i jedan muškarac. Bio mi je drug:"Spasioče moj, dođi da te zagrlim", doneo mi litar rakije.

Autor: D. T.