Sačekao me je sa DVOCEVKOM, NA NIŠANU! Zorica Marković otkrila da je otac hteo da je ubije kad se razvela, ovaj čovek ju je spasio!

Zauvek mu je zahvalna.
Pevačica Zorica Marković pričala je u emisiji "Amidži šou" da li je istina da je rođeni otac hteo da joj presudi kada se razvela i vratila u porodični dom.
- Svojevremeno si izjavila: Otac me sačekao s puškom kad sam se razvela - rekao je Ognjen.
- Dvocevka. Majke mi, dvocevka. Stalno ju je držao o zidu, išao u lov, oni veliki metkovi boktemazo. Ja dolazim, vraćam se kući, vidim da tu nema života, a on ovako nanišanio. Stane moj brat Milan, ispred mene. To je bila sramota i bruka, naopako da se vratiš kući. Kad sam videla one dve cevi, ono opasno, baš sam se uplašila. Stala mama, pored mene, a brat Milan, život sam mu dužna, i on kaže: Pucaj u mene, u nju ne. Onda ja gurnem brata i kažem: Pucaj u mene, ne u njega. I onda smo se tako jedno tri puta preklapali i tata počeo da se smeje. Jako gadan osećaj, umrla sam, oduzela sam. On opali začas, drži prst, malo mu je trebalo, takva su bila vremena, bilo sramota - ispričala je Zorica.
