Nemam šta da tražim u njihovoj kući! Srpska pevačica priznala zbog čega je 41 godinu starijeg muža nagovorila da nasledstvo prepiše svojoj deci

Srpska pevačica Mala Cana u braku je sa 41 godinu mlađim pevačem Andrijom Bajićem, a njihova ljubavna priča intrigira domaću javnost.

Spekulisalo se da je Mala Cana uplovila u emotivni odnos s Bajićem zbog njegovog nasledstva, međutim saznalo se da je ona ta koja ga je nagovorila da svu imovinu prepiše svojim naslednicima, a sada je u emisiji "Amidži šou" priznala zašto.

- Mi smo se dogovorili, ja sam njemu rekla još na početku da ja nemam šta da tražim tu, u njihovoj kući. Imam, ako me vole i poštuju, hvala Bogu, poštujemo se. Rekla sam mu:"Andrija, sedi sa decom i rešite to pitanje, jer neću sutra da ja imam neki problem, to mi nije cilj". Ni u čemu nisam imala cilj - rekla je Cana i dodala:

- Sad smo za Uskrs bili svi zajendo, bilo je prelepo. Igrali smo igrice, smejali se, stvarno predivan Uskrs smo proslavili. Nemam reči.

Priznala je da nije naišla na osudu porodice zbog braka sa Andrijom.

- U početku ni meni nije bilo lako, budimo realni. Nije lako, ali opet kažem, niko ne zna kakve sam ja cipele nosila, kakve on i šta je nas spojilo. Razumevanje je bilo i sa strane mojih godina, ali normalno da niko ne može da shvati da neko nekog može da voli, on nekog toliko mlađeg od njega, ja da volim nekog toliko starijeg od sebe - rekla je pevačica.

Autor: D. T.