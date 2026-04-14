Hvala što ste mi podarili Kosanu! Aca Sofronijević raznežio sve emotivnim govorom, a o posebnom poklonu iz kuće Halida Bešlića svi pričaju

Aleksandar Sofronijević dobio je ćerku pre tačno nedelju dana, a danas je upriličio gala slavlje tim povodom. On je okupio porodicu, prijatelje i kolege kako bi sa njim proslavili rođenje male Tare.

Aca Sofronijević je na početku večeri održao govor i zahvalio se posebno Kosaninim roditeljima.

- Nazdraviću mojoj ekipi koja je sa mnom ceo život, hvala vam puno. Prijatelji koje sam godinama stekao kroz posao, velika je čast poznavati sve ljude. Mama je super, beba je odlično, sve je hvala Bogu prošlo kako treba. Ovaj osećaj bih poželeo svima. Kada se rodila Tara, meni je izraslo još jedno srce u telu - rekao je on i dodao:

- Mama, tata, hvala vam. Čika Gajko, teta Milice, hvala vam što ste mi dali moju Kosanu, ja ću da je čuvam i volim zauvek. Da poručim jednu pesmu, za početak "Ti si ćerko tatin sin".

Inače, Sofra je povodom rođenja deteta dobio poseban poklon, rakiju Halida Bešlića.

- Navikavamo se, oduševljen sam, mama je super, kao da se nije porodila, raspoloženi smo, spavamo na smenu. Osećam tu ljubav, mnogo sam joj pričao i svirao dok je bila u stomaku. Odmah smo se prepoznali kad je ona otvorila oči, to je ljubav za ceo život, još jedno srce mi je izraslo, toliku ljubav imam da ne znam šta da radim. Svi kažu da liči na mene, videćemo.

