ZNAMO MI KO JE ONA JAKO DOBRO! Fanovi u Tuzli ne prestaju da pljuju Lepu Brenu nakon što ih je uvredila: Kad se opanak popapuči!

Dolazak Lepe Brene u Tuzlu povodom nedavnog koncerta u dvorani Mejdan privukao je veliku pažnju medija, ali je njen boravak u ovom gradu izazvao podeljene reakcije među građanima i pevačicinim fanovima.

I dok su svi imali samo lepe reči o dva rasprodata koncerta i spektaklima koje je tom prilikom priredila, fanovi su ostali razočarani njenim ponašanjem prema njima. Kako navode bosanski mediji, koji su i slikali pevačicu tokom dana u gotovo neprepoznatljivom izdanju, ona je vreme pre koncerta provela u bašti jednog bara u društvu prijatelja i saradnika.

Brena ipak nije bila preterano raspoložena, pa je, prema priči prisutnih, svojim fanovima zabranila da joj se približe ili fotografišu s njom.

Na pokušaje komunikacije s njom, ona je reagovala odmahujući rukom, a pojedinima od njih je poručila da želi da na miru popije kafu.

- Mogu li na miru popiti kafu? - upitala je u centru Tuzle Brena šokirane fanove.

Portal Bosanski reporter uz Breninu fotografiju objavio je i tekst u kome piše sledeće:

- I zaista, lepo je imati trenutak mira i popiti kafu bez ometanja, ali mnogi smatraju da je upravo to deo cene života javnih ličnosti. Takav odnos razočarao je deo građana koji podsećaju da upravo publika godinama puni dvorane i stoji iza uspeha velikih zvezda. Iako mnogi razumeju potrebu za privatnošću, smatraju da bi javne ličnosti trebalo da pokažu više strpljenja i uvažavanja prema fanovima. Kao kontrast, često se spominje Halid Bešlić, koji je tokom svoje karijere bio poznat po bliskosti sa običnim ljudima - stoji u objavi ovog portala na Fejsbuku.

Na ovo Brenino ponašanje usledile su i brojne reakcije na društvenim mrežama, koje su osudile ovakav njen gest prema fanovima.

"Ufurala se, znamo mi Brčaci ko je ona jako dobro, to je kada se opanak opapuči! Ne znam zašto se joj prilazi." "Ja bih je zaobišla u širokom luku! Ko je ovde Brena?", "Porediti nju i Halida? Halid je iz druge dimenzije u odnosu na nju i mnoge druge! Šta je ona umislila ko je? Ona je tu zbog naroda koji kao magarci idu na koncerte i pune im džepove, a ona arogantna. Čuj, neće da se slika sa fanovima. Pa što nisi ostala u hotelu do koncerta?", "Jedan je Đoković, pravi pravcati gospodin! Moja Breno, ti na račun naroda, ugodno i luksuzno živiš već 40 godina. Treba ti bojkotovati koncert, pa idi pevaj pod šator", "Znam da nije lako uvek trpeti prilaske ljudi, al' to je cena tvog posla. Lepo je kad sirotinja napuni halu, pa kući odeš s nečijom godišnjom platom. Razumem da ti je preko 60 godina i da hoćeš malo mira. Trebalo je da dođeš sa obezbeđenjem i da kažeš da je tvoja kafa pola sata na miru, a nakon toga slikanje s narodom. Ovako, ljude si od***la, a nadam se da će i oni tebe", "Pokazala je pravo lice! Umesto da se javi i popriča sa sugrađanima, ona glumi zvezdu! Strašno, tome se od Brene nisam nadao. Ne mogu da verujem da se tako ponaša među svojima", glase samo neki od komentara.

Inače, Brena je prema pisanju tamošnjih medija, iz rodnog grada ponela 200.000 bosanskih maraka, što je oko 100.000 evra zarade.

Autor: D.T.