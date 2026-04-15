Ovo je luksuzni dom Mateje Kežmana na Kopaoniku! S trećom ženom uživa na planini: Kamin, bazen, sve od drveta... (FOTO)

Bivši fudbaler Mateja Kežman sa suprugom Tarom Šumonjom već nekoliko godina živi na Kopaoniku gde su napravili kuću i pronašli mir.

Naime, Mateja Kežman je na planini najpre provodio slobodno vreme, a nakon venčanja sa Tarom 2018. godine, odlučio je da se u potpunosti preseli na Kopaonik.

Kuća koju su izgradili i u kojoj porodično uživaju je od kamenih zidova, krova od crnog crepa, elementima koji se savršeno uklapaju u planinski ambijent.

Unutrašnjost kuće odiše toplinom, podovi su drveni, u centralnom delu sobe je kamin kao i rustični detalji koji stvaraju atmosferu savršenog doma. U dvorištu se nalazi ogroman bazen na kom često provode vreme tokom letnjih dana.

Naime, Kežman poseduje i nekoliko apartmana na Kopaoniku koje izdaje.

– Život me je potom vodio drugim putem, od Londona, Madrida, Pariza do Hongkonga i dalje, ali sam se na kraju vratio korenima koje su mi roditelji usadili kao dete. Pre 15-20 godina došao sam na Kopaonik, volim da dođem i dolazio sam i tokom karijere, kada sam krišom pomalo skijao, naravno da sam se pritom veoma pazio. Bila je to strast koju sam oduvek gajio, a pre sedam-osam godina smo supruga i ja odlučili da se preselimo ovde, napravili smo sebi kuću, provodili ovde sve vreme, pa odlučili da uđemo u ovaj vid posla.

Inače, Tara je njegova treća žena i sa njom je dobio sina. Proslavljenom fudbaleru ovo je šesto dete. Iz prvog braka sa Emilijom ima troje dece Lazara, Aleksandru i Jakova, druga supruga Marija Perković podarila mu je sina Filimona. Svoje prvo dete Mateja Kežman i Tara Šumonja dobili su 2019. godine.

