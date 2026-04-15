Hteo je da mi kupi kuću: Srpska pevačica u braku je s 41 godinu starijim kolegom, a evo šta kaže o navodnoj vezi s pokojnim Borom Drljačom

Srpska pevačica Mala Cana privukla je veliku pažnju prošle noći u emisiji "Amidži šou" na Pinku, gde je gostovala zajedno sa svojim 41 godinu starijim suprugom, kolegom Andrijom Bajićem.

Njih dvoje govorili su o tome kako su stupili u ljubavni odnos, koji traje već petnaest godina, te kako su se nosili sa reakcijama okoline, a potom je Mala Cana otkrila detalje svog odnosa sa pokojnim Borom Drljačom.

Naime, u medijima se spekulisalo da je pre Bajića bila u emotivnoj vezi sa Drljačom, što ona isprva nije želela ni da komentariše.

- Ne, ne, to ne želim da komentarišem - rekla je pevačica u emisiji Ognjena Amidžića, a potom otkrila:

- Mi smo bili prijatelji, snimili smo duet koji je Andrija uradio, ima milionske preglede. Bora i ja smo bili kao... Ja sam mu bila kao dete. Trebalo je da idemo za Ameriku, rekao mi je:"Šta zaradimo, svoj novac i tvoj novac, kupujemo tebi kuću". To je bilo Borino poslednje, i pre nego što je preminuo da nas vidi, to mi je rekla njegova sestra - priznala je ona.

Nisam se udala zbog nasledstva

Demantovala je glasine da se za četiri decenije starijeg čoveka udala zbog njegovog nasledstva.

- Mi smo se dogovorili, ja sam njemu rekla još na početku da ja nemam šta da tražim tu, u njihovoj kući. Imam, ako me vole i poštuju, hvala Bogu, poštujemo se. Rekla sam mu:"Andrija, sedi sa decom i rešite to pitanje, jer neću sutra da ja imam neki problem, to mi nije cilj". Ni u čemu nisam imala cilj - rekla je Cana i dodala:

- Sad smo za Uskrs bili svi zajendo, bilo je prelepo. Igrali smo igrice, smejali se, stvarno predivan Uskrs smo proslavili. Nemam reči.

Autor: D. T.