Razvela se glumica Mina Sovtić! Ćerka Anice Dobre prvi put o krahu braka: Ne živimo zajedno već dve godine

Glumica Mina Sovtić, ćerka Anice Dobre, u tajnosti se razvela od Luke Nikolića, a sad je prvi put progovorila na tu temu.

Gostujući u podkastu "Podcast u pidžamama“, Mina Sovtić govorila je o teškim trenucima kroz koje je prošla, otkrivši da je njenom braku došao kraj.

– Mi ne živimo zajedno već dve godine, ali naravno, sa svešću da smo odrasli zajedno, nemam šta da kažem na to. Ne bih javno pričala o privatnom životu, negde je najvažnija situacija, barem moj prioritet je da budemo u dobrim odnosima zbog Lune. Nije se desilo ništa ogromno, ništa toliko strašno, baš nam je prioritet ćerka. Toliko mi je drago da imam dete i da je on otac, to je negde i normalno. Kad si sa nekim toliko dugo zajedno, lepo je imati nekog ko vas spaja.

– I dobro je što smo odrasli zajedno jer onda znamo jedno drugog do srži, znamo, načela oko odgajanja deteta su nam ista, tu se u potpunosti razumemo tako da je to u ovim ulogama koje sad imamo najvažnije. Sinhroni smo i nadovezujemo se, negde mislim da je jako nezgodno, moj brat je dete razvedenih roditelja, dosta sam pričala sa njim, dosta sam pričala sa njim i to mi je pomoglo.

"Treba vremena da prođeš kroz neke stvari i osećanja"

– Idealna situacija ne postoji, pa čak ni kad su vam roditelji u braku, idealna situacija ne postoji tako da postoji mnogo odluka koje moraš da napraviš kada je dete u pitanju, samo je važno da ih napraviš u korist deteta. Evo sad u ovom trenutku, nadam se, da sam malo sazrela, treba vremena da prođeš kroz neke stvari i osećanja, moraš da odboluješ neke stvari, ne postoji flaster za ovakve situacije – kazala je Mina Sovtić.

Iz Mininih reči jasno se može zaključiti da su ona i Luka, uprkos razvodu, ostali posvećeni zajedničkom roditeljstvu. Glumica je naglasila da im je najvažnije da budu usklađeni kada je reč o odgajanju ćerke, kao i da među njima postoji razumevanje koje je proisteklo iz dugogodišnjeg odnosa.

Autor: D. T.