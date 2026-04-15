Ovo je mlađi sin Ane i Vlade Divca: Retko ga viđamo, a sada mu se majka obratila emotivnim rečima, imaju veliki razlog za slavlje

Proslavljeni bivši košarkaš Vlade Divac i njegova supruga Ana retko izlažu decu javnosti. Dok se njihova ćerka Petra ponekad može videti, sinovi Luka i Matija uglavnom se drže po strani.

Ipak, napravili su izuzetak zbog posebnog povoda – Matijinog rođendana.

Na fotografiji, Matija sedi levo u tamnoj majici. U sredini je Ana u upečatljivoj ružičastoj haljini, dok je Vlade desno, opušteno obučen u plavu polo majicu i bermude.

Objava je brzo privukla pažnju, najviše zbog toga što se porodica retko pojavljuje zajedno u javnosti.

- Srećan rođendan, lepa dušo. Volimo te duboko i osećamo tvoju ljubav i srce - napisala je Ana na Instagramu.

Podsetimo, Vlade i Ana Divac imaju sinove Matiju i Luku i ćerku Petru koju su usvojili.

Na pitanje kada su rekli Petri da je usvojena, Snežana je navela da se seća dana kada je to prvi put spomenula.

- Sećam se jer je kod nas došla žena Amerikanka koja je usvojila dete iz Srbije, ta mala je imala 4-5 godina, a žena je imala i još jedno mlađe dete koje je dojila, pa me je Petra pitala da li sam ja nju dojila. Ja sam rekla tebe nisam, ona me je pitala jesi li Luku i Matiju, ja sam rekla jesam jer sam njih rodila, a tebe nisam. To je bio prvi put da sam to rekla, ona je tada imala 4-5 godina. Kasnije smo joj objašnjavali u odnosu na njena pitanja. Rasla je sa tom činjenicom i informacijom, a druga olakšavajuća okolnost je bila što su najbolji prijatelji Lukini i Matijini bili usvojeni, tako da je to njoj bilo najnormalnije - navela je Ana za "RTS".

