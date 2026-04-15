Muž je krio dete u kupatilu da ga ne bih udarila! Pevačica šokirala priznanjem: Bila sam HITLER U KUĆI!

Pevačica Olja Karleuša priznala je da je prema svom sinu jedincu Pavlu tokom njegovog odrastanja bila veoma stroga.

Ona je otkrila da je u vaspitanju sina, koji je danas već odrasli mladić, imala ulogu „strožeg policajca“, dok je njen suprug, biznismen Predrag Petrović, od kog je u jednom periodu bila razdvojena, bio taj koji je smirivao situacije u porodici.

Olja je priznala da su se suprug i ona razmimoilazili u stavovima kada je vaspitavanje deteta u pitanju i da ga je on štitio od batina, ali je njoj uloga majke bila na prvom mestu, zbog čega je zapostavila karijeru.

- Ja sam uvek bila taj Hitler. Kada je Pavle bio mali, prvi put sam ga lupila po guzi, možda je imao, recimo dve godine. Možda je bio i malo manji. Udarila sam ga po guzi zato što smo suprug i ja sedeli na garnituri, a on je stajao kod štekera i sve vreme gurao prst. Ja mu kažem: "Pavle ne, Pavle nemoj", a moj suprug kaže: "Nema veze ja sam stavio zaštitu na šteker". Ja kažem kad ode kod babe i dede, u tom momentu nema zaštitu. I ja u tom momentu ustajem i krećem, moj muž je video šta će da se desi. Međutim ja kako sam ustala, muž je ustao brže, zgrabio Pavla i pobegao sa njim u kupatilo. I onda je sve vreme iz kupatila, sa njim, govorio: "Smiri se, smiri se". Ja sam bila ta koja je bila strožija - rekla je Olja u emisiji "Kompas", na Adria TV.

Podsetimo, Olja je otkrila kako je saznala da ima zdravstveni problem kao i kakve je simptome imala.

- Nikada nisam imala zdravstvenih problema. Bez obzira na posao kojim se bavim, nikad nisam pila alkohol, gazirano. Ne pušim, ne pijem kafu, ležem rano, rano ustajem. Živim zdrav život i odjednom osetim da se nešto dešava. Prvo se javio taj bol u listu leve noge koji je podsećao na grč - počela je ona, pa je potom dodala:

- Bol je bio takav da kada ležim, nema ga. Kako ustanem, pojavi se. Da je bilo otoka, posumnjala bih. Vratila sam se normalnom životu, iako i dalje osećam bol. Sve bilo u redu dva dana dok nisam osetila da mi je dah sve kraći i kraći, kao kad obučeš nešto jako usko što onesposobljava normalan udah. Ne postoji čovek koji se ne boji kad mu kažu da je to tempirana bomba i ne možete da se krećete. Ležiš i čekaš da se tromb veže. Sve to vreme se uzima terapija, antiokoagulanti, ali zapravo samo čekaš... Kad je doktor rekao da ne smem ni do toaleta, to je za mene bio kraj. Sve sam slušala - rekla je tada

