Ko je bivši zet Anice Dobre? Svi bruje o razvodu Mine Sovtić: Bivšeg upoznala u srednjoj, završio težak fakultet i ne radi u struci

Glumica Mina Sovtić, ćerka naše proslavljene glumice Anice Dobre otkrila je da se razvela od supruga Luke Nikolića pre dve godine. Tokom bračnog života, bivši supružnici dobili su ćerku kojoj su dali ime Luna.

Mina i Luka važili su za izuzetno skladan par, a njihova romansa počela je davnih dana, pošto su se upoznali još dok su išli u srednju školu. Sudbonosno "da" izgovorili su 2022. godine i to iz dva puta. Građanski brak sklopili su u aprilu u beogradskoj opštini Stari grad, dok su crkveno venčanje i veliko slavlje organizovali u septembru iste godine.

Ceremonija je obavljena u crkvi Ružica na Kalemegdanu pred oko 70 zvanica, nakon čega je svadbeno veselje nastavljeno u jednom kalemegdanskom restoranu. Među gostima su se našle i brojne poznate ličnosti iz sveta glume, među kojima su bili Olga Odanović sa suprugom Draganom Petrovićem Peletom, Bane Trifunović sa suprugom Tihanom Lazović, kao i glumci Jovan Jovanović i Stefan Radonjić.

Dok je Mina svoj profesionalni put usmerila ka glumi i izgradnji umetničke karijere, Luka je završio arhitekturu, ali se nije zadržao isključivo u okvirima te profesije.

Jedno vreme se bavio inženjerstvom, gde je radio na projektovanju mašina za reciklažu. Danas je njegov poslovni fokus usmeren na moderne tehnologije, s obzirom na to da je posvećen 3D štampi i radi na razvoju video-igara kao 3D artist.

