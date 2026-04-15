Nadica Ademov nakon snimka na kom skuplja novac ispod stola: Žalosno je što bakšiš kradu pevači koji imaju dobru cenu

Pevačica Nadica u poslednje vreme niže ozbiljne uspehe na poslovnom planu, a nakon izlaska novog albuma njeni nastupi su postali jedni od najtraženijih.

Dok se njeni hitovi poput "Gde li si sad", "Haljina", "Svilena", "Ka merav" i "Bela kola" neprestano vrte, veliku pažnju javnosti privukli su viralni snimci sa njene nedavne žurke na kojima se vidi kako pevačica uzima bakšiš i "kupi pare ispod stola".

Nadica ne krije koliko je uzbuđena zbog interesovanja publike, te priznaje da joj je na prvom nastupu nakon izlaska albuma čak i pozlilo od treme.

- Ej meni je stvarno srce puno i meni je najdraže kad vidim punu kafanu zaista jer to je nekako uspeh i želja svakog pevača. Mislim, zamisli da dođeš u kafanu i ono nema nikog. Mislim ne znam kakav je to osećaj. Daleko bilo od nas... Pa znaš kako, ja sam od početka i radila više ta privatna veselja i onda nisam imala, sad da kažem takva neka iskustva, ali sad kako sam počela ovo da radim hvala dragom Bogu uvek je stvarno puno krcato i meni je mnogo drago zbog toga – izjavila je Nadica i dodala:

- Znači meni se slošilo posle prvog bloka. Ja sam tražila tabletu za želudac. Počeo je želudac da me boli valjda od te neke treme ne znam stvarno. To je zaista uspeh. Posle dva meseca to je prvi nastup bio posle albuma. I stvarno sam onako preoduševljena...

Kada se povela priča o viralnim snimcima na kojima skuplja bakšiš, kao i o tome da li sav novac zadržava samo za sebe, Nadica je imala spreman odgovor i objasnila da je ključ njenog uspeha pre svega ljubav prema poslu, ali da ne krije da je novac bitan faktor.

- Ja prvenstveno ovo radim zato što volim ovaj posao. To sam ja i prošli put pričala na tu temu da ovaj posao prvo moraš da voliš da bi ga radio. Mislim normalno da svi mi radimo za novac i to je ono ključ ovog posla, je l’ te? Tako da... nisam brojala koliko ima novca, ali je bilo dovoljno - iskrena je bila pevačica, a zatim se osvrnula na raspodelu tog novca:

- Hajde sad kad me stvarno to pitaš, ja sam uvek neko ko deli. Ja nikada nisam bila sebična i to svi moji dobri prijatelji i moje kolege znaju to. Tako da ja sam što se toga tiče čista - rekla je ona.

Na estradi često kruže priče o pevačima koji na zajedničkim svirkama krišom uzimaju bakšiš i stavljaju ga u svoj džep. Iako je pokušala da izbegne imenovanje kolega, Nadica je osudila takvo ponašanje, ističući da je to velika sramota za one koji već dobro zarađuju.

- Dešavalo se kolegama to. Joj pa neću o njima da pričam. Ispašće da onda ja imenujem... Pa bilo je toga. Mislim žalosno je što su to pevači i kolege koje imaju stvarno dobru cenu i onda dovedeš sebe u takvu neku neprijatnu situaciju. Mislim ja sebe nikad ne bih dovela u takvu situaciju da se mislim, stvarno ono užas - iskrena je bila Nadica.

Autor: D. T.