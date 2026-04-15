Ostavio ženu, pa mu druga u 40. rodila sina! Ivan Milinković se razveo iz jednog razloga: Ne bi se desilo da smo...

Srpski pevač Ivan Milinković (63) svoj privatni život godinama krije kao zmija noge.

Čak dva puta je stao na ludi kamen, a prvu suprugu ostavio je iz samo jednog razloga.

Vesnu, koja je studirala književnost, italijanski i grčki jezik, upoznao je u KUD-u "Lola". Ivan Milinković se rado seća tog perioda, tokom kog su čak i živeli zajedno nekoliko meseci u Italiji, gde je on usavršavao jezik.

- Sa 32 godine sam se prvi put oženio, Vesna je bila moja velika ljubav još iz KUD-a „Lola“, gde sam odlazio i pevao. Venčali smo se i bili u braku sedam godina i razveli smo se. Nismo imali dece. Da jesmo, verovatno se to tako ne bi završilo. Vesna je studirala književnost, italijanski i grčki. U Italiji sam završavao, od sedam nivoa, četvrti nivo znanja italijanskog jezika zbog želje da ga i privatno, a i zbog opere i profesionalno koristim, i tamo sam bio nekoliko meseci zajedno sa njom.

- Posle dve godine od razvoda, sa drugom suprugom dobio sam sina Filipa. On je jako talentovan, bezobrazno talentovan, ima sluha, studira IT. Jako je lepo vaspitan, ima sestru po majci Anju. Supruga i ja smo na Kosmaju, tamo živimo. Kada se Filip rodio, bio sam tu, naravno. Moglo je da se desi da radim, ali mi smo bili jako saglasni u grupi i oni su znali da ću uskoro postati tata, pa je bila pošteda nedelju dana. Suprugina ćerka Anja u to vreme je prešla kod nas i ona je na svoj način preživljavala te trenutke, ali sve je to sazrevanje, sve je to život... Sećam se, smeštamo suprugu na GAK početkom decembra i Filip se rađa drugog. U dva sata i dvadeset minuta. Dakle, 2. 12. 2002. u 2.20, sve je u simbolu broja dva. Znam da smo Anja i ja kod kuće gledali film, sećam se i koji, „Velika avantura“, da bismo se malo razonodili, kad su mi javili - rekao je.

Ivan se ostvario u ulozi oca u četrdesetoj godini, kada je 2. decembra 2002. godine u 2:20 ujutru rođen Filip. Trenutak kada je saznao radosne vesti ostao mu je duboko urezan u sećanje, posebno jer ga je supruga nazvala iz porodilišta samo pet minuta nakon rođenja deteta i rekla: „Ljubavi, dobili smo sina...“.

- Sa 40 sam dobio sina, to je život. U životu imaš neke planove, ali i život ima neke svoje. I sve on to poslaže, te kockice... Tad sam shvatio da je Anja, koja u tom momentu ima deset godina, imala jako razvijenu empatiju prema majci, imala je jaku povezanost sa bolom koji je njena majka proživljavala. Stvarno sam to tad i video i shvatio. Sa deset godina devojčice imaju, mislim, zrelije stavove, zrelija razmišljanja, one svakako pre sazrevaju od nas. Inače, moja supruga ima običaj da kaže da ima treće dete - mene! Kad već pričam o sazrevanju... Ali evo i ovo: pet minuta posle porođaja supruga je tražila telefon od doktora, sin joj je ležao na stomaku, i ona me je pozvala i rekla: „Ljubavi, dobili smo sina...“ Znali smo da ćemo dobiti dečaka mesec dana pre porođaja.

Autor: D. T.