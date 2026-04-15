OVO JE NAŠA ZAJEDNIČKA ODLUKA! Kasper uzeo Mininu karijeru u svoje ruke, pevačica prekinula saradnju s estradnim menadžerima

Pevačica Mina Kostić i njen dečko Mane Ćuruvija, u javnosti poznat kao Kasper, odlučili su da naprave veliki preokret u njenoj dosadašnjoj karijeri i načinu rada. Mane se oglasio zvaničnim saopštenjem u kojem je obelodanio da pevačica okreće novi list.

Kako je Kasper napisao, Mina prekida saradnju sa dosadašnjim posrednicima i ne želi da bude deo "estradnih klanova".

- Mina nikad nije i neće nikada pripadati nijednom estradnom jatu. Uvek je bila svoja i tako će ostati. Zajednički smo doneli odluku da ona nije pevač koji bi se vezao za jednog menadžera ili produkcijsku kuću. Mina spada u pevače koji pevaju za narod, isključivo za narod, a ne za industriju - napisao je on.

Pored ove radikalne promene, Mane je vlasnicima klubova i javnosti jasno stavio do znanja da će upravo on od sada imati ključnu ulogu u komunikaciji povodom njenih nastupa.

- Moj zadatak je da ova stranica koju vodim bude stranica koja će biti prva i jedina ruka gde ćete moći da ugovarate njene nastupe bez posrednika - rekao je on u Instagram obraćanju.

Da je njihova veza zaista stabilna i jaka, svedoče i Kasperove nedavne reči sa drugog kontinenta. On se oglasio iz Amerike predivnom, emotivnom porukom posvećenom upravo Mini. Istakao je da je ona žena koja nosi snažnu veru u Boga u svom srcu i da je zbog toga njena ljubav nepobediva i nesalomiva.

- Ne zaboravi da sam ja bio potpuni autsajder među mnoštvom uspešnijih i lepših momaka od mene, koji su želeli da osvoje Minu. Kako sam uspeo? Nisam ja ništa učinio, ja sam samo iskreno želeo nju u svom srcu; ostalo je delo boga - napisao je nedavno Mane, dajući usput savet svim muškarcima kako da pronađu "onu pravu" i dokazujući koliko je do ušiju zaljubljen u svoju verenicu.

