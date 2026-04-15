Pevačica na tezgi sela muškarcu u krilo, pa dobila šamarčinu: Vera Matović ispričala detalje

Pevačica Vera Matović ispričala je šok scenu sa jednog nastupa na kojem je jedna njena koleginica dobila šamar od žene gosta kojem je sela u krilo dok je pevala.

Vera važi za pevačicu koja na svojim nastupima pravi veselu atmosferu i uvek je spremna da na razne načine podigne publiku na noge, pa je tako nereteko bila vrcava na svojim tezgama, ali nikada nije prelazila granicu. 

Ipak, sada je ispričala da je bilo onih koje su bile i previše slobodne sa gostima, ali to im je došlo glave. 

Ona je otkrila kako je prošla jedna njena koleginica koja je sela u krilo gostu. 

- Nikada nisam imala neprijatnost. Žene su uvek znale da od mene nikada ne bi osetile neku ljubomoru i da je to samo šala, moj performans. Ima nekih koje su to tako radile i dobile šamar. Jedna koleginica je tako sela čoveku u krilo i od njegove žene dobila šamar. Ja nikada nism pomislila da nekome sednem u krilo iako volim da se šalim, ne prelazim granicu i mene žene vole, vide da sam pozitivan lik - ispričala je u jednoj emisiji.

POVEZANE VESTI

Domaći

Ponosna na samu sebe: Vera Matović progovorila o osvajanju OSKARA POPULARNOSTI, evo koja priča se krije iza svega!

Domaći

Radu napalo obezbeđenje na nastupu: Pevačica opisala jezivi incident, otkrila šta je preživela sve

Domaći

Pevali smo na veselju, a očevi nam ležali u kapelama: Vera Matović ostala bez roditelja u isto vreme kad i ovaj pevač, otkrila sve o bolnom događaju

Domaći

ĆERKA JE DOKTOR NAUKA, A SIN JE UTICAJAN U AMERICI: Ovo su deca Vere Matović, pevačica neizmerno ponosna na naslednike

Domaći

Sveštenik bio besan na Veru Matović: Zbog jedne pesme dobila kritike, a nakon opravdanja usledilo NEŠTO NEOČEKIVANO

Domaći

ZAVRŠILA SAM SA NJOM, UVREDILA SAM SE! Vera Matović se zbog ovoga naljutila na Nadu Topčagić, pa priznala: Plačem često zbog toga...