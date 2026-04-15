Deca su vrištala, preklinjao sam da prestane! Našeg pevača krvnički pretukla žena: Ubila me je kao vola u kupusu

Bosanski pevač Al Dino pre nekoliko godina doživeo je porodično nasilje kada ga je bivša supruga pretukla.

Naime, Al Dino je jednom prilikom progovorio o bolnoj temi i tada otkrio da ga je tadašnja žena pretukla i to pred njihovom decom.

- Te večeri sam normalno doveo sinove Arduani. Naš inače loš odnos dodatno je eskalirao zato što Harun nije želeo da ide kod majke. Posle toga usledio je oštar verbalni sukob između nas dvoje, koji je ubrzo prerastao u fizički obračun. Arduana me je čupala za kosu i udarala, doslovno mogu da upotrebim opis koji sam pročitao u nekom tekstu o nama: "Ubila me je kao vola u kupusu" - rekao je tada pevač.

Pevač je opisao strašne scene iz porodičnog doma i naveo da su deca vrištala i pokušavala da zaustave sukob.

- Nisam vaspitan da ikada i pomislim na to da fizički nasrnem na ženu, pa se zbog toga ni u jednom trenutku nisam branio. Ali, preklinjao sam Arduanu da stane, da se zaustavi i pokuša da se urazumi, ne zbog mene, već radi naše dece. Razdire me bol što su naši sinovi prisustvovali ovom za njih svakako traumatičnom događaju. Plašim se kako će se sve odraziti na njihov psihički razvoj. Nisam želeo da se branim kada je moja supruga nasrnula na mene, samo zbog načina na koji sam vaspitan i zbog naše dece - objasnio je Al Dino tada za Blic koji se nakon toga i razveo.

 Nakon porodične drame, pevač je okrenuo potpuno novi list. Sada živi mirnim i povučenim životom, a sudeći po njegovom Instagramu, veoma često putuje, a promenio je i imidž i ponovo je srećan u ljubavi.

Autor: D. T.

#Al Dino

