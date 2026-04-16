Evo kako se hrani naša prelepa manekenka: Evo kako sagoreva kalorije (FOTO)

Jovana je otkrila tajnu svoje dobre linije. Bira isključivi zdrave namirnice, a posle kaloričnog obroka ide u teretanu da potroši višak kalorija.

Jovana Đorđević, manekenka i supruga proslavljenog fudbalera Filipa Đorđevića, gde god se pojavi ostavlja bez daha jer joj je doslovno svaki mišić savršeno oblikovan. Iako se tri puta porađala, na njenom stomaku se i dalje jasno vide "pločice", a njeno telo je za čistu medalju.

Iako smo do sada imali prilike da vidimo kako se na njenom tanjiru uglavnom nalazi "čisto zdravlje" i laganiji obroci koji se sastoje od ribe, brokolija, tikvica i zdravih rolnica, lepa Jovana je sada potpuno iznenadila svoje pratioce.

Ona je objavila fotografiju punog tanjira koji predstavlja pravi gurmanski užitak. Na njemu su se našla dva jaja na oko, hrskava pržena slanina, sir, kačkavalj, domaći ajvar, ali i malo salate i čeri paradajz kako bi se napravio balans.

Uz ovu fotografiju, najzgodnija Srpkinja je napisala da je to "1. korak".

Tajna njene savršene linije očigledno leži u strogoj disciplini i redovnom treniranju, jer je odmah otkrila i šta je njen "drugi korak" – pravo posle ovog jakog i kaloričnog obroka, Jovana ide pravo u teretanu da potroši svaki gram viška!

Zažalila zbog plastičnih operacija

Podsetimo, Jovana je na Instagramu podelila svoje stare fotografije nakon što je objavila da je izvadila silikone iz usana.

Ona je istakla da žali zbog povećanja usana i otkrila da želi da vrati prirodan izgled.

Jovana je na storiju objavila nekoliko starih fotografija i napisala da joj veoma žao što se podvrgla uvećanju usana, te je priznala da je tragala za "savršenstvom".

