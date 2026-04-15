AKTUELNO

Domaći

KARIĆ OSUĐEN ZBOG PREBIJANJA ŠAVIJE: Evo koliku kaznu je dobio, ovo su detalji

Izvor: Pink.rs, Blic, Foto: E-Stock/Časlav Vukojičić, Pink.rs ||

Nataša Šavija je optužila bivšeg rijaliti učesnika Stefana Karića da joj je 1. maja 2023. godine naneo teške telesne povrede, što je pokrenulo sudski postupak koji je godina bio u fokusu javnosti.

Kako je ranije tokom procesa navedeno, Karić se u više navrata pojavljivao na ročištima, dok se Šavija u jednom periodu nije odazivala zakazanim suđenjima. U aprilu prošle godine, međutim, prvi put se pojavila pred sudom, nakon čega je postupak nastavljen.

Kako piše Blic, nakon sprovedenog postupka i ocene dokaza, doneta je presuda kojom je Stefan Karić proglašen krivim i osuđen na uslovnu kaznu zatvora u trajanju od tri godine.

Foto: Privatna arhiva, Pink.rs

Kako se saznaje od izvora bliskog slučaju, odluka suda doneta je nakon detaljne analize svih izvedenih dokaza i svedočenja, čime je okončan jedan od najpraćenijih rijaliti i sudskih procesa u javnosti.

Podsetimo, Nataša Šavija je optužila Stefana Karića da joj je naneo teške telesne povrede zbog čega je ona završila u bolnici sa višestrukim prelomima na licu.

Autor: M.K.

#Kazna

#Nataša Šavija

#Stefan Karić

#detalji

#oduđen

#prebijanje

