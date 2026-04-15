KARIĆ OSUĐEN ZBOG PREBIJANJA ŠAVIJE: Evo koliku kaznu je dobio, ovo su detalji

Nataša Šavija je optužila bivšeg rijaliti učesnika Stefana Karića da joj je 1. maja 2023. godine naneo teške telesne povrede, što je pokrenulo sudski postupak koji je godina bio u fokusu javnosti.

Kako je ranije tokom procesa navedeno, Karić se u više navrata pojavljivao na ročištima, dok se Šavija u jednom periodu nije odazivala zakazanim suđenjima. U aprilu prošle godine, međutim, prvi put se pojavila pred sudom, nakon čega je postupak nastavljen.

Kako piše Blic, nakon sprovedenog postupka i ocene dokaza, doneta je presuda kojom je Stefan Karić proglašen krivim i osuđen na uslovnu kaznu zatvora u trajanju od tri godine.

Kako se saznaje od izvora bliskog slučaju, odluka suda doneta je nakon detaljne analize svih izvedenih dokaza i svedočenja, čime je okončan jedan od najpraćenijih rijaliti i sudskih procesa u javnosti.

Podsetimo, Nataša Šavija je optužila Stefana Karića da joj je naneo teške telesne povrede zbog čega je ona završila u bolnici sa višestrukim prelomima na licu.

Autor: M.K.