Oglasio se advokat Nataše Šavije! Otkrio detalje presude Kariću, pa poručio: Pokrećemo novu tužbu!

Presuda u slučaju Stefana Karića i Nataše Šavije izazvala je nove reakcije nakon što se oglasio njen pravni zastupnik i izneo detalje o sudskoj odluci i narednim koracima.

Advokat Nataše Šavije, Brana Radosavljević, istakao je da je sud još pre dva meseca doneo presudu kojom je Karić osuđen na uslovnu kaznu zatvora.

- Sud je doneo presudu pre dva meseca u kojoj stoji da je Stefan Karić osuđen na godinu dana zatvora, odnosno tri godine uslovne. Zatvorska kazna postaje validna samo u slučaju da u tri godine ponovi delo. Nataša nema pravo žalbe na tu presudu. Kazna je postala validna od momenta izricanja. Mi ćemo sada pokrenuti privatnu tužbu za naknadu materijalne štete - rekao je advokat Brana Radosavljević za Telegraf.

Podsetimo, Nataša Šavija je optužila bivšeg rijaliti učesnika Stefana Karića da joj je 1. maja 2023. godine naneo teške telesne povrede, što je pokrenulo sudski postupak koji je mesecima bio u fokusu javnosti.Kako je ranije tokom procesa navedeno, Karić se u više navrata pojavljivao na ročištima, dok se Šavija u jednom periodu nije odazivala zakazanim suđenjima, da bi se u aprilu prošle godine pojavila pred sudom i nastavila učešće u postupku.

Kako saznaje Telegraf.rs, nakon sprovedenog postupka i ocene dokaza, doneta je presuda kojom je Stefan Karić proglašen krivim i osuđen na uslovnu kaznu zatvora u trajanju od tri godine. Kako saznajemo od izvora bliskog slučaju, odluka suda doneta je nakon detaljne analize svih izvedenih dokaza i svedočenja, čime je okončan jedan od najpraćenijih rijaliti i sudskih procesa u javnosti.

