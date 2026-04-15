Prvo Karićevo oglašavanje nakon presude za prebijanje Nataše Šavije: Evo šta je poručio

Nakon saznanja do kojih je došao Telegraf u vezi sa sudskim postupkom između Nataše Šavije i Stefana Karića, prema kojima je Karić osuđen, on se oglasio i prokomentarisao navode koji su izazvali veliku pažnju javnosti.

Karić je kratko za Telegraf izneo svoj stav povodom navoda u vezi sa sudskim postupkom.

- Nemam pojma, prvi put to čujem. Nije se to desilo, nisam bio tu, pre dva dana sam došao u Beograd. Ne znam ništa o tome - rekao nam je Stefan Karić.

Podsetimo, advokat Nataše Šavije, Brana Radosavljević, ranije je za Telegraf izneo detalje presude, navodeći da je sud doneo odluku kojom je Karić osuđen na godinu dana zatvora, odnosno tri godine uslovne kazne, uz objašnjenje da kazna postaje aktivna ukoliko u tom periodu ponovi krivično delo, kao i da Šavija nema pravo žalbe na presudu.

- Sud je doneo presudu pre dva meseca u kojoj stoji da je Stefan Karić osuđen na godinu dana zatvora, odnosno tri godine uslovne. Zatvorska kazna postaje validna samo u slučaju da u tri godine ponovi delo. Nataša nema pravo žalbe na tu presudu. Kazna je postala validna od momenta izricanja. Mi ćemo sada pokrenuti privatnu tužbu za naknadu materijalne štete - rekao je advokat Brana Radosavljević za Telegraf.

Autor: M.K.