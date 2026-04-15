SRAMNO! MUZIČAR KRADE BAKŠIŠ SAŠI MATIĆU ISPRED NOSA: Mislio je da niko neće primetiti šta je uradio, kamere ipak sve zabeležile! ŠOK! (VIDEO)

Na društvenim mrežama pojavila se snimka klavijaturiste koji krade bakšiš Saši Matiću tokom nastupa. Incident je izazvao brojne reakcije.

Na društvenim mrežama pojavio se sramni snimak sa jednog nastupa Saše Matića koji je izazvao lavinu reakcija i zgrozio javnost. Na videu koji se širi Tiktokom vidi se kako klavijaturista, u trenutku dok niko ne obraća pažnju, pruža ruku i uzima novac koji je prethodno ostavljen kao bakšiš pevaču.

Sve se dešava veoma brzo, ali je jasno zabeleženo kamerom, zbog čega je snimak izazvao lavinu loših komentara. Posebnu pažnju izazvalo je to što se incident dogodio pred samim pevačem, koji zbog svog zdravstvenog stanja nije mogao da primeti šta se dešava, što je dodatno razbesnelo korisnike društvenih mreža.

Otac o zdravlju Saše i Dejana

Otac pevača Saše i Dejana Matića, Zoran Matić, svojevremeno se prvi put oglasio za medije i otkrio istinu o rođenju, odrastanju i životu popularnih pevača.Zoran Matić se osvrnuo na to kako je izgledalo Sašino i Dejanovo detinjstvo i otkrio da li je bio strog u odgajanju sinova.

- Njima je upropašnjen vid, predozirani su kiseonikom, oni su otrovani - rekao je u jednom trenutku Zoran, pa dodao:

- Mogao je i mozak da nastrada, sreća pa nije. Supruga i ja smo sve pokušali što je moglo da se pokuša - rekao je Zoran.

