EVO SA KOJIM JE PROSEKOM JOVANA JEREMIĆ ZAVRŠILA PRAVNI FAKULTET: Diplome iz škole zakačila na zid u stanu na Dorćolu, evo i koliko jezika govori (FOTO)

Jovana Jeremić objavila je snimak iz svog stana na Dorćolu i pokazala svoje diplome iz osnovne škole koje je stekla tokom obrazovanja.

Jovana je ponosno objašanjavala ćerki Lei na kojim je sve takmičenjima bila i tvrdila da je ceo život najbolja.

"To je mama sa 18 godina kada je bila Đak generacije, vidi koliko ima diploma tvoja majka, Sad je JJ zid potpun i pravi, ceo života sam najbolja" - pričala je Jovana, a osim toga voditeljka uvek ponosno ističe da je završila Pravni fakultet Univerziteta u Beogradu, a nedavno je otkrila i da govori pet jezika.

Naime, Jovana Jeremić se nedavno pohvalila diplomom Pravnog fakulteta, te pokazala da je osnovne studije završila sa prosekom 9.34, a master studije sa prosekom 9.25.

- Koliko uspomena bude ove diplome, koliko je suza, bubuljica i znojenja bilo - rekla je voditeljka dok je pokazivala svoju diplomu sa osnovnih studija.

Voditeljka je na Instagramu objavila i svoj CV u kom je navela da govori pet jezika, među kojima su: srpski, bosanski, hrvatski, španski i engleski.

