TUGA! Umro čuveni glumac iz filma Valter brani Sarajevo (VIDEO)

Husein Čokić, najstariji bosanskohercegovački glumac, preminuo je juče, 14. aprila, u 96. godini u Puli, ostavivši za sobom bogatu i značajnu umetničku karijeru.Rođen 1931. godine u Ključu, najveći deo radnog veka proveo je u Banjaluci, koju je napustio 1992. godine, dok je poslednje godine života proveo u Puli.

Svoju glumačku karijeru započeo je 1953. godine u Narodnom pozorištu Bosanske krajine u Banjaluci, gde je ostvario brojne zapažene uloge i izgradio temelje svoje umetničke prepoznatljivosti.

Širu afirmaciju stekao je na filmu, sarađujući sa istaknutim jugoslovenskim rediteljima.Među ostvarenjima u kojima je igrao izdvajaju se “Licem u lice”, “Koraci kroz magle” i “Mačak pod šljemom” Žorža Skrigina, “Marš na Drinu” Žike Mitrovića, “Konjuh planinom” Fadila Hadžića, “Doktor Mladen” Midhata Mutapčića, “Diverzanti” i “Valter brani Sarajevo” Hajrudina Šibe Krvavca, “Ovčar” Bakira Tanovića, “Deveto čudo na Istoku” Vlatka Filipovića, Ljubica Kreše Golika”, piše regionalexpress.hr, a vest je na svom Fejsbuku objavio i novinar Dževdet Tuzlić.

Tokom karijere snimio je ukupno 28 dugometražnih filmova, kao i brojne televizijske filmove, serije i dramske projekte Televizije Sarajevo.Zajedno s Bekimom Fehmijuom prokrčio je put jugoslovenskim glumcima u inostranim filmovima. Između ostalog, glumio je u klasiku Winnetou (1963), prenosi Glas Srpske.Posebno mesto u njegovom umetničkom opusu zauzima monodrama "Sokratova odbrana i smrt", koju je s velikim uspehom izvodio u vreme kada je istu predstavu igrao i Ljuba Tadić.

Autor: M.K.