Suzana Mančić stan u centru prodala za pola miliona evra, a sada živi u kućici na periferiji: Tamo nema struje i vode, brinem za nju

Suzana Mančić je pre nekoliko meseci prodala svoj ogromni luksuzni stan od 175 kvadrata u Ulici kneza Miloša, koji se nalazi tik do Beograđanke, i preselila se na periferiju grada.

Čuvena "loto devojka" je za nekretninu od novih kupaca dobila više od 500.000 evra, a dok se novi stan na Voždovcu sređuje kako bi se što pre uselila u njega, ona za to vreme živi u svojoj vikendici u Velikoj Moštanici, koju je nasledila od oca.

Ovu informaciju potvrdile su komšije.

- Tačno je. Ima nekoliko meseci kako je Suzana otišla odavde i baš nam je žao. Ona je bila divna komšinica i imala je jedan od najlepših stanova u zgradi. Čula sam od jedne naše druge komšinice da je dobila za njega pola miliona evra, ali ja mislim da je i više. Sve pare od prodaje je uložila u novi stan na Voždovcu. Isto je veliki, ali tamo je kvadrat jeftiniji, pa je sigurno nešto novca ostavila i sa strane. Radovi su se nešto odužili, pa sad živi u toj kući u Velikoj Moštanici koju je dobila od oca. Sekiram se za nju jer tamo nema ni struje, a ni vode, ne znam kako može tamo da izdrži - rekla nam je Suzanina nekadašnja komšinica iz centra grada.

I njen komšija imao je svašta da nam kaže o Suzaninoj selidbi.

- Odluku je donela na brzinu, mi smo se svi iznenadili kad smo čuli da odlazi. Mora da su i njena deca bila u šoku kad je donela tu odluku. Znam da je rekla jednoj komšinici da više ne može da izdrži ogromnu buku i zagađenje. Brzo je našla novog kupca. Dosta nameštaja iz stana je sačuvala, a nešto je poklonila i prodala. Danima su dolazili kombiji za selidbe. Zanimljivo je da je klavir prodala komšijama iz zgrade, tako da nešto njeno ipak ostaje u zgradi. Bio je pred odlazak i njen suprug Simeon, verovatno da se oprosti od ovog stana. Neka joj je sa srećom, šta da kažem - zaključio je Mančićkin bivši sused.

I sama Suzana potvrdila je da je posle dugo vremena promenila adresu stanovanja.

- Beograd je postao malo nepodnošljiv. Idem u mirnije krajeve grada, bila sam u centru i on je postao nemoguć za život. Preselila sam se na mirnije mesto koje nije tako daleko - kratko nam je poručila voditeljka.

Podsetimo, zgrada u kojoj je Mančićeva živela izgrađena je 1956. godine, a kada ga je kupila, morala je baš sve da promeni u njemu.

- Ima i prednosti i mana živeti u centru grada. Ulica kneza Miloša jedna je od najprometnijih, ovuda prolaze i sve demonstracije, uvek je bučno. Dešavalo nam se da po nekoliko dana ne možemo prozor da otvorimo ako su napolju neki radovi. Ali, s druge strane, zanimljivo je kad ispod prozora vri život, ovo je žila kucavica prestonice. Rekla bih da sam ovim stanom zaokružila sve svoje selidbe. Zgrada u kojoj živim sazidana je iste godine kada sam se ja rodila, s tim što sam ja u mnogo boljem stanju nego ona. Komšije su veoma fine. U prvi mah kada sam se doselila ovde, malo su zazirali od mene, mislili su valjda da sam uobražena, da ću glumiti neku zvezdu, ali su brzo shvatili da sam normalna osoba - ispričala je svojevremeno voditeljka za Kurir.

Autor: D. T.