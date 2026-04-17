Prija prošetala stajling od 9.000 evra u Parizu! Pevačica navučena na luks brendove, u Aleksandrovcu pevala u sakou od 5.000 evra! (FOTO)

Aleksandra Prijović trenutno sa prijateljima uživa u Parizu. Ona je u francusku prestonicu otputovala na nekoliko dana kako bi napunila baterije pred izlazak novog albuma, koji je planiran za jun.

Pevačicu je u Parizu sačekalo lepo i toplo vreme, pa je s društvom otišla na ručak u jedan poznati restoran u centru grada, a zatim je i prošetala čuvenom avenijom Montenj, gde su smešteni neki od butika najpoznatijih modnih brendova.

Prija se kratkim predahom pohvalila i na Instagramu, a kako je poznata po dobrom ukusu kada je reč o modi, na sebi je tokom šetnje imala modele francuskih dizajnera. Nosila je cipele iz najnovije kolekcije brenda "šanel" od 900 evra, "sen loran" crni sako i farmerke od 2.900 i 950 evra, kao i "šanel" tašnicu od 4.000 evra. Dakle, Prija je za šetnju francuskim ulicama iskeširala ni manje ni više nego 8.750 evra.

Inače, ona je prethodnog vikenda, i to baš na vaskršnje veče, održala i još jedan u nizu velikih koncerata, koje odranije ima zakazane u našoj zemlji. Tada je pevala u hali u Aleksandrovcu, a ni tamo nije štedela kad je o stajlingu reč.

Prijovićeva je tom prilikom bila u zlatnom odelu brenda "Tom Ford". Cena blejzera, kako se može videti na sajtu pomenutog brenda, jeste 4.800 evra, pantalona 1.700, a crnih salonki sa zlatnim detaljima 860 evra. Uz njih je ponela "ermes" minđuše od 690 evra. Sve ukupno 8.050 evra. Prostom računicom dolazi se do sume od 16.800 evra za ova dva izdanja u kojima je publika mogla da vidi pevačicu u samo nekoliko dana.

Podsetimo, Aleksandra je krajem marta otputovala u Španiju kako bi snimila spot za novu pesmu. Ona je na Instagramu okačila stori na kome se vidi da je u avionu, a iskoristila je i emotikone kamere i španske zastave.

Autor: D. T.