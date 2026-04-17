Upoznajte Leonardu, stariju ćerku Nikoline Pišek: Rodila ju je u 21. godini, a sada putuje po svetu i završila je prestižni fakultet

Nikolina Pišek ima dve ćerke - mađu Unu Sofiju, koju je dobila u braku sa pokojnim Vidojem Ristovićem, i stariju Hanu Leonardu Cigoj koju je dobila u prvom braku sa novinarom Markom Cigojem.

Danas Hana ima oko 29 godina, izbegava eksponiranje u medijima i može da se diči zvanjem doktorke i diplomom Medicinskog fakulteta koju je stekla na Univerzitetu u Edinburgu. U slobodno vreme obožava da putuje i na društvenim mrežama redovno objavljuje fotografije sa raznih svetskih destinacija, a mnogi primećuju da je lepotu nasledila od majke.

O odabiru imena za svoje naslednice, Nikolina je jednom prilikom otkrila.

- Moja starija ćerka Hana Leonarda takođe ima dva imena. Kada sam je dobila, vrlo brzo sam odlučila kakvo ću joj ime dati. S drugom ćerkom sam bila malo neodlučna. Una Sofija mi se sviđalo još ranije, jer sam odmah posle prvog deteta htela da dam to ime drugoj ćerki, ako je budem imala - izjavila je jednom prilikom voditeljka.

