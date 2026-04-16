Udovica poznatog pevača prodala stan u gradu! Sadi krompir, ima svoje kokoške: Ovo je moja sreća! (FOTO)

Danijela Dvornik, udovica Dina Dvornika, napustila Zagreb i kupila je kuću na Braču, gde se posvetila svom imanju. Danijela sama održava zemlju, a sada je pokazala da je odlučila da zasadi i krompir.

Iako je najpre imala samo maslinjak, ona već neko vreme ima baštu, a nedavno je napravila i kokošinjac u dvorištu.

- Za sve one koji su zabrinuti zbog veličine kokošinjca, smirite se. Pa nisam ja svemoguća. Gore ste nego kokoške - napisala je ona tada.

Podsetimo, Danijela je u više navrata istakla da je pronašla svoju sreću otkako je napustila Zagreb i preselila se na ostrvo.

- Definitivno, ostrvo je moja sreća . Predivan sunčan dan, kafica na suncu, odradila sam moje modne storije, odgovorila na neke mejlove, a onda veselo otišla u maslinjak . Dan je bio kao stvoren da se zapale već suve grane od maslina koje mi oku smetaju, a moj stari prijatelj je doneo pašticadu i njoke i prijateljski podelio ručak . Je li može bolje? Pašticada sa njokama u maslinjaku na ovakav dan - napisala je ona nedavno i dodala:

- Još mi je “dao ruke” i pomogao da brže spalimo grane . Dogovorili smo se za sutra da sednemo na biciklu i odradimo turu do Milne i popijemo kafu na suncu. Jesen na Braču ima svoj ritam - sporiji, mirniji.Kad se ostrvi umiri, jesen pokaže koliko može biti lepa. Sad je pravi gušt.

Autor: D. T.