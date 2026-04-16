Sahrana žene Čede Markovića: Slomljeni pevač se oprašta od voljene posle 40 godina braka, na groblje stigli Bekuta, Džidža, Radiša Urošević... (FOTO)

Ljiljana Marković, supruga pevača Čede Markovića, preminula je u subotu, 11. aprila, dan pred Vaskrs, a danas je na beogradskom groblju Lešće na večni počinak ispraćaju suprug, sin Miloš i mnogobrojna familija i prijatelji.
Čedina supruga preminula je u 66. godini, a sa pevačem je bila u braku dugih četrdeset godina. Na groblju se već okupljaju članovi porodici i prijatelji koji će, nakon opela, Ljiljanu ispratiti na večni počinak.
U kapeli je izložena njena fotografija, na kojoj ima široki osmeh, koji je bio njen zaštitni znak, a tu je i mnoštvo cveća s emotivnim porukama.
Čeda Marković, kao i njegov sin Miloš, izuzetno su poštovani u muzičkim krugovima, a njihove kolege pružaju im podršku u ovim najtežim životnim trenucima.
Među prvima je na groblje stigla i pevačica narodne muzike Ana Bekuta, u crnom od glave do pete, u pratnji unuka.
Uz Markoviće je i pevač Radiša Urošević, koji je na sahranu došao sa suprugom.
Na groblje je stigla i pevačica Aleksandra Stojković Džidža, ćerka Dragana Stojkovića Bosanca.
