Ministar Selaković na sahrani supruge Čede Markovića: Uplakana lica na beogradskom Lešću, danas se svi opraštaju od Ljiljane (FOTO)

Na sahrani Ljiljane Marković, supruge pevača Čede Marković, koja se danas održava na groblju Lešće u Beogradu, okupili su se članovi porodice, prijatelji i brojni poznanici kako bi joj odali poslednju počast.

Među prisutnima bio je i ministar kulture Nikola Selaković, koji je svojim dolaskom izrazio saučešće porodici Marković i pružio podršku u teškim trenucima. Njegovo prisustvo dodatno je ukazalo na poštovanje koje Markovići uživaju u društvu.

Podsetimo, Ljiljana Marković bila je dugogodišnja životna saputnica Čede Markovića - u braku su bili čak četiri decenije, a iza sebe je ostavila porodicu i prijatelje koji će je pamtiti po dobroti i posvećenosti, ali i osmehu, koji je bio njen zaštitni znak.

Podsetimo, Čeda se oglasio na društvenim mrežama nakon smrti supruge.

- Otišao je moj plavi anđeo… Moja zaštitnica, zaštitnica porodice. Ugasila se zenica oka plavog… Oko koje je pazilo na sve nas celog života - da negde ne pogresimo… Smejala se i radovala svim našim uspesima. Bila je uvek pravedna i veliki borac za istinu. Uvek mi je govorila “Ako odem pre tebe, pevaj jer to je tvoj život.”Dok sam živ i dok se opet ne sretnemo, pevaću za tebe, ljubavi moja - napisao je pevač.

