Snežana Savić posle dužeg vremena u javnosti: Pogledajte kako izgleda poznata glumica i pevačica, niko joj ne bi dao 73 godine (FOTO)

Na sahrani Ljiljane Marković, supruge pevača Čede Markovića, među brojnim okupljenima pojavila se i proslavljena glumica i pevačica Snežana Savić, a ovo je ujedno i njeno prvo javno pojavljivanje posle dužeg vremena.

Njen dolazak privukao je posebnu pažnju prisutnih, budući da se retko pojavljuje na javnim događajima. I ovog puta, ostala je dosledna svom prepoznatljivom stilu - otmena, dostojanstvena i negovana, sa izraženim osećajem za eleganciju.

Bila je obučena damski i svedeno, u tamnijim tonovima primerenim prilici, čime je još jednom pokazala da i te kako drži do sebe i svog javnog nastupa.

Iako je u osmoj deceniji života, tačnije, u martu ove godine napunila je 73, Snežanin izgled i držanje i dalje odišu posebnom harizmom po kojoj je godinama prepoznatljiva. Diskretna šminka, uredna frizura i odmereni pokreti dodatno su naglasili njen aristokratski šarm.

Na sahranu je došla kako bi odala poslednju počast preminuloj Ljiljani Marković, a njen tihi dolazak i nenametljivo prisustvo ostavili su snažan utisak na sve prisutne.

Na sahranu su došli i Nikola Selaković, Ana Bekuta, Vanja Bulić, Olja Karleuša, Jasmina Ana, Aleksandra Stojković Džidža, Izvorinka Milošević, Nedeljko Bilkić, Ljubiša Pavković...

Autor: D. T.