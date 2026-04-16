Čeda Marković slomljen od tuge! Pevač posle 40 godina braka voljenu Ljilju ispraća na večni počinak, sin Miloš ne prestaje da plače (FOTO)

Ljiljana Marković, supruga pevača Čede Markovića, preminula je u subotu, 11. aprila, dan pred Vaskrs, a danas je na beogradskom groblju Lešće ispraćaju na večni počinak.

Čeda je sa voljenom Ljiljom bio u braku dugih 40 godina, a njen prerani odlazak zavio je u crno čitavu porodicu. Na Lešću je održano opelo, a sada se tužna povorka uputila ka grobnom mestu koje će biti Ljiljanina večna kuća.

U prvom redu povorke stajao je Čeda u crnom odelu, dok je tik do njega bio sin Miloš, koji je suze sve vreme krio tamnim naočarima. Očev i sinovljev bol bio je očigledan, a podršku im sve vreme pružaju članovi familije, prijatelji, kolege...

Markovići su mirno i dostojanstveno ispratili Ljiljanu, ne skrivajući emotivni teret koji nosi ovakav gubitak. Prisustvovali su ceremoniji zajedno sa porodicom i prijateljima koji su došli da odaju poslednju počast.

Pink.rs/N. Brajović Pink.rs/N. Brajović Pink.rs/N. Brajović Previous Next

Autor: N.B.,D.T.