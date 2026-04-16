Izbegava medije: Ovo je Raća, muž Vere Matović, u braku su više od POLA VEKA (FOTO)

Na sahrani Ljiljane Marković među prisutnima se pojavila i pevačica Vera Matović, u pratnji svog supruga Ratomira Raće Matovića, što je privuklo pažnju prisutnih s obzirom na to da se njih dvoje retko viđaju zajedno u javnosti.

Iako je Vera godinama prisutna na muzičkoj sceni i često viđena na javnim događajima, njen suprug se uglavnom drži van medija i retko se pojavljuje na društvenim okupljanjima. Upravo zbog toga, njihov zajednički dolazak na ovakav događaj nije prošao nezapaženo.

Ratimir Matović, poznat kao Raća, dugo je deo njenog života i muzičke priče, a kako je pevačica ranije ispričala, njihovo poznanstvo počelo je kroz rad u muzici. Vera je u jednom televizijskom gostovanju otkrila da je u to vreme radila sa bratom u muzičkoj grupi, gde je i upoznala svog sadašnjeg supruga, koji je tada bio deo njihovog muzičkog okruženja.

Kako je navela, u početku su zajedno zarađivali kroz nastupe i bakšiš, a on je čak podstakao njenog brata da joj odvaja deo zarade. Taj period, kako je istakla, bio je važan deo njihovog zajedničkog početka, koji je kasnije prerastao u brak koji traje decenijama.

- Moj brat i ja smo radili i on je došao u našu grupu. Naravno, brat i sestra su imali svoj bakšiš. Tada sam bila Ostojić. Pošto je bila to jedna kuća, on je nosio kući taj bakšiš. I tada je moj sadašnji muž pitao mog brata zašto meni ne da pola bakšiša da kupim haljine, cipele, čarape... Od tada je moj brat počeo meni da daje deo bakšiša. Mi smo muzikom stekli mnogo, roditeljima smo iskopali bunar, dosta smo zarađivali - otkrila je pevačica svojevremeno u emisiji "Rada sam" na televiziji Pink.

